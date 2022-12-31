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Московский листок

В 2024 году пройдут "так или иначе выборы" президента РФ

Опубликовано 31.12.2022 автором в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
В 2024 году пройдут "так или иначе выборы" президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запланированные на 2024 год президентские выборы состоятся: «С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они, конечно, так или иначе последуют», - сказал представитель Кремля. 

Оцените заявление пресс-секретаря президента о предстоящих выборах: "наверное, они, конечно, так или иначе"...

Политика в стране закончилась. Пресс-секретарь президента под должности клоун, нет, не дурак - клоун не дурак, это такая профессия - дурака валять.

А что ему еще делать, если независимая пресса закончилась вместе с политикой, а зависимая и без Пескова знает, что и как освещать. и ему лучше в это дело не лезть.

Кто у нас может стать конкурентом Путина на выборах, если не только Навального, который на это как раз и замахивался, но и всех куда более мелких или распихали по кутузкам, или попросили из страны с билетом в один конец?

На сегодня на свободе только один человек, который может выдвинуться и выиграть - это Дмитрий Муратов, лауреат Нобелевской премии. Ему ничего не надо, только выдвинуться.

Но посмотрите - сразу после получения Нобелевской премии он закрывает "Новую газету" и уходит в тень. Кто его выдвинет? КПРФ? ЛДПР? СР? Смешно... А собрать 2 миллиона подписей, каждая из которых будет просвечиваться и пробоваться на зуб, частное лицо не в состоянии. Никак. 

Да и как ему вести агитацию, если независимой прессы нет? У нас ведь уже и цензуры нет - нечего цензурировать!

А если шанс какой-то мизерный вдруг появится, то ведь отравят... Трусами Навального.

Нет, конечно, какие-то кандидаты будут. Такие, что без слез не взглянешь. Вроде Грудинина, хотя даже он сегодня слишком, слишком... Вот Лев Убожко помер, жаль. Нам убожки нужны.

У нас теперь такая политика.



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