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Московский листок

Путин засекретил воровство чиновников

Опубликовано 30.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Сегодня какой-то чемпионат по скверным новостям. Самое первое - умер Пеле...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Меня тут периодически подкалывают: чего это ты побираешься?

А сейчас уберу номера карт, на которые уж дня три вообще ничего не приходит, и начнется - содержанец Кремля, ЦРУ, СБУ. Кому что нравится...

А попробуйте прийти в булочшую и спросить, мол, хлеба мне белого и черного, а денег я вам не дам, чего это вы побираетесь?

Запомните, в природе существует только два источника денег - государственный бюджет и карман ближнего.

Государственный бюджет почему-то не берет меня на содержание, видимо, хлеб в моей булочной слишком черный и черствый.

А доступ к карману ближнего и дают вот эти номера карт. Нравится - перечисляете, не нравится - так я и не червонец, чтоб нравиться всем. А у кого-то просто денег нет - что же, отказать им еще и в доступе к информации? Я ж не Путин и не Зеленский, слава богу...

Вот и все, очень просто.

 

А теперь о новостях, кратко.

- Торговля США и России сократилась вдвое

- Очередь из грузовиков образовалась на выезд из России в Грузию

- Из валютной структуры Фонда национального благосостояния исчезнут евро, иены и фунты стерлингов. Надеюсь, ракушки кауру останутся?

- Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

- "Сбер», «Яндекс» и «Ростелеком» создадут новую мобильную операционную систему. Я б ее назвал: "Нахрен - и точка!"

 

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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Путин засекретил воровство чиновников
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