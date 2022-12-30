Здравствуйте! Сегодня какой-то чемпионат по скверным новостям. Самое первое - умер Пеле...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Меня тут периодически подкалывают: чего это ты побираешься?
А сейчас уберу номера карт, на которые уж дня три вообще ничего не приходит, и начнется - содержанец Кремля, ЦРУ, СБУ. Кому что нравится...
А попробуйте прийти в булочшую и спросить, мол, хлеба мне белого и черного, а денег я вам не дам, чего это вы побираетесь?
Запомните, в природе существует только два источника денег - государственный бюджет и карман ближнего.
Государственный бюджет почему-то не берет меня на содержание, видимо, хлеб в моей булочной слишком черный и черствый.
А доступ к карману ближнего и дают вот эти номера карт. Нравится - перечисляете, не нравится - так я и не червонец, чтоб нравиться всем. А у кого-то просто денег нет - что же, отказать им еще и в доступе к информации? Я ж не Путин и не Зеленский, слава богу...
Вот и все, очень просто.
А теперь о новостях, кратко.
- Торговля США и России сократилась вдвое
- Очередь из грузовиков образовалась на выезд из России в Грузию
- Из валютной структуры Фонда национального благосостояния исчезнут евро, иены и фунты стерлингов. Надеюсь, ракушки кауру останутся?
- Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии
- "Сбер», «Яндекс» и «Ростелеком» создадут новую мобильную операционную систему. Я б ее назвал: "Нахрен - и точка!"
И - подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Путин засекретил воровство чиновников
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Зеленский запретил писать про Россию хорошо
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. "Артемьев? А это кто?"
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Перспективы авиапрома на новый год весьма туманны
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. Британские депутаты предпочитают погорячее
https://forum-msk.org/material/news/1...
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