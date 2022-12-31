Кому дом без тепла, кому жизнь в машине. Или синее море в подарок чиновникам

Год подходит к концу. Подведём его грустные жилищные итоги. Как обычно, весёлые и креативные ребятки, специализирующиеся на «честном» (то есть, с использованием государственных структур) отъёме жилья у граждан, не сконцентрированы в одном городе. Это проблема всей страны, впрочем, иначе при том государственном и экономическом строе, который есть у нас, и быть не может. Итак.

Как авиастроители городу помешали.

В третью неделю декабря 2022 г. в Измайловском районном суде шли суды по искам жуликов (извиняюсь, опечатка — честных, государственно мыслящих чиновников) из ДГИ. Чиновники требуют выселить на улицу жильцов дома проспекта Будённого 16 (бывшее общежитие оборонного завода «Салют»). Напоминаем, эти люди (жильцы дома) трудятся над двигателями для боевых самолётов по 6 дней в неделю, могут быть вызваны на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё — вынуждены думать о том, как защищаться от выселения и куда приткнуться, если защититься не получится. А гонят их на улицу потому, что чиновники решили, что авиастроители в доме (который им выделил завод) проживают незаконно и мешают городу (в смысле, городским чиновникам) пользоваться данной собственностью.

Всё, что нужно знать об ипотеке.

В это же время в Ростове-на-Дону прошли два суда по искам семьи Калабиной-Малиевского. Решения остались прежними – место семьи пенсионеров — на улице.

Напоминаем, семья взяла ипотеку в банке "КБ "Центр-Инвест" и купила квартиру по адресу — улица Красных Зорь, 138/16. Платили они вовремя, даже с опережением графика. Но потом банк — раз и повысил процент в одностороннем порядке, даже забыв их предупредить. К моменту первого судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чём были предоставлены справки в суд. Да, это не опечатка, именно такая сумма стала основанием для изъятия жилья (всё, что нужно знать об ипотечном бизнесе в РФ). Только вот местные суды (и этот и следующие) почему-то не возжелали знакомиться с данными доказательствами.

Банк продал их квартиру семье Самохиных (профессиональных зачистщиков и перекупщиков подобного жилья). Сначала Калабину и Малиевского пытались выжить из дома путём угроз, избиений и попытки поджога. Не удалось. В итоге квартиру зачистили условно правовыми методами (30 сентября 2022 г.) Термин «условно» автор материала употребляет потому, что более 30 (!) хорошо экипированных злобных молодцев, направленных выкидывать семью пенсионеров из жилья, имели на руках решение о приостановке исполнительных действий.

В настоящее время пенсионеры живут в машине, они уже перенесли несколько инфарктов и инсультов. Они продолжают судиться. Периодически им удаётся добиться отмены решений местных судов в суде кассационной инстанции. Но дела спускаются вниз на новое рассмотрение, их снова рассматривают те же судьи и с теми же результатами

Сообщил об отключении тепла – дискредитировал власть!

Жители дома 4 по Кривошлыковскому переулку (тоже Ростов-на-Дону) будут встречать Новый год без тепла и без газа. А если бы не организовывали акции протеста, не обращались бы в прессу и во все инстанции – сидели бы до сих пор ещё и без воды и света, которые им тоже сначала отключили. Отключение коммунальных услуг власти рассматривают как средство спасти жителей дома от зияющей трещины. Интересно, что воззияла оная трещина только когда на территорию нашелся застройщик (случайно совпало, понимать надо). До этого трещина спокойно никому не мешала. Власти даже дом на капремонт поставили только после 10 лет переписки с жильцами.

23 декабря 2022 года депутата от КПРФ Наталью Оськину (активно выступающую в защиту жильцов дома, а также писавшую запросы по поводу происходящего с жильцами дома) вызвали в полицию Пролетарского района.

Причина - 30 ноября замглавы администрации города Юрий Овчинников написал прокурору города Олегу Фрикелю письмо, в котором просил возбудить административное или уголовное дело против Натальи Оськиной, а также издания 161.RU (освещавшего ситуацию, связанную с домом). Свою просьбу господин Овчинников мотивировал тем, что часть заявлений депутата Натальи Оськиной недостоверны (по его, Овчинникова, мнению) и это дискредитирует администрацию. Также Овчинников утверждал, что «все меры, принятые администрацией города Ростова-на-Дону, её структурными подразделениями и администрацией Пролетарского района города Ростова-на-Дону, направлены на обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан» (Да, граждане, нахождение зимой без тепла защищает вашу жизнь и здоровье. Надо бы по этому поводу новый учебник медицины написать. И в рекомендации МЧС это включить не помешает).

Пока с Натальи Оськиной взяли объяснительную. Следим за развитием событий.

Извольте переехать и ужаться. Так решили городские власти.

По-прежнему висят в тревожной неопределённости жители посёлка Матмасы (Тюмень). От них, в соответствии с программами программы комплексного развития территорий (КРТ) и развития застроенной территории (РЗТ) потребовали переселиться. Причём, переселиться с резким ухудшением жилищных условий.

«Тюремные «казематы» с отсутствием комфорта – отсутствие звукоизоляции, на 1 подъезд в 200 квартир — 2 лифта, переуплотнённость, отсутствие парковочных мест, зон отдыха, с кочегарками на крышах» – так описывают они своё новое жильё. Отметим, что греют такие котельные раза так в два-три хуже, чем обычные, а платить за их услуги приходится раза в два-три больше.

К проблемам с отоплением добавляются проблемы с канализацией. «Дома построены на болоте, вокруг мелиорационная канава. Дома подключены к старой канализационной системе, в результате посёлок плавает в канализационных водах один раз в неделю». И наконец – размер квартир. Владельцы приватизированных квартир должны получить новые, исходя из так называемой, кадастровой стоимости прежнего жилья. По каким нормативам чиновники этот кадастр считают, жильцы не знают. Но догадываются. В итоге новое жильё получается примерно вдвое меньшим.

Граждане, давайте поможем чиновникам!

Близок Новый год. Скоро господа из инстанций (чиновники, судьи, банкиры прочие честные люди) пересядут из удобных офисных кресел в удобные авиационные и рванут туда, где синее море, ясное небо и где можно спокойно недельку-другую повосстанавливать силы перед новыми трудовыми буднями. Новыми работами по масштабному изъятия у населения жилья, ну и всего остального ценного, что ещё осталось. Товарищи, а, может мы как-нибудь соберёмся, организуемся и поможем им? Поможем остаться навсегда там, где синее море и синее небо. Может, им там будет лучше без нас? Нам-то без них точно!