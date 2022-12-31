Как в Кремле облажались с Минскими соглашениями

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал заявление экс-президента Франции Франсуа Олланда, а также бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях:

«Единственным соавтором Минских соглашений (хотя Москва их не подписывала), который последовательно и честно пытался выступать их гарантом, оказалась наша страна».

Ранее Олланд заявил, что Минские соглашения позволили украинской армии стать сильнее и «на время остановили наступление России».

7 декабря Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время, чтобы она «стала сильнее».

Вот мне интересно, а с самого начала не было ясно, что Минские соглашения - это ловушка для идиотов?

Вот хотя бы пункт первый: "Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. 15 февраля 2015 года". Вот уже 16 февраля было неясно, что что-то пошло не так?

Что пункт 2 про отвод тяжелых вооружений был фикцией, а мониторинговые группы, созданные согласно пункту 3, занимались корректировкой огня тех самых тяжелых вооружений, которые якобы куда-то отводились?

Но вот странно - кто говорил об этом с самого начала, как-то постепенно оказались в заднице. А кто нахваливал Минские соглашения - тот на коне или как минимум в Совете Федерации.

Товарищ Сталин бы сейчас уже звонил товарищу Берии с просьбой разобраться.

А товарищ Путин, наверно, орден кому-нибудь даст, за успешную реализацию Минских соглашений...

Ведь именно он 12 февраля 2015 года подписал Декларацию в поддержку Минских соглашений, вместе с президентами Порошенко, Франсуа Олландом и канцлером Ангелой Меркель.

Так что наверно, надо себе первому орден вешать, только не на грудь, а куда-нибудь еще...

А.Б.