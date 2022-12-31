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Московский листок

20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

Опубликовано 31.12.2022 в разделе комментариев 1

украина ракеты
20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

В Минобороны рассказали: "Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.

А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.

Хорошо, но, кажется, впервые об этом объявляют в топах главных предновогодних новостей с конца Отечественной войны.

Это и есть главная новость - над Москвой будет мирное небо. За Брянск, Белгород и Энгельс не ручаюсь...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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03ой написал 31.12.2022 11:19
Всего-то.
Та один ***** , вы, уроды, все пропустите.
В Украине каждый день десятки шахидов и прочей российской нечисти прилетает.
Все сбиваем. Наверное в Росссии много денег такую херню покупать.
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