20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

В Минобороны рассказали: "Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.
А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.
Хорошо, но, кажется, впервые об этом объявляют в топах главных предновогодних новостей с конца Отечественной войны.
Это и есть главная новость - над Москвой будет мирное небо. За Брянск, Белгород и Энгельс не ручаюсь...
А.Б.
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03ой написал 31.12.2022 11:19
Та один ***** , вы, уроды, все пропустите.
В Украине каждый день десятки шахидов и прочей российской нечисти прилетает.
Все сбиваем. Наверное в Росссии много денег такую херню покупать.