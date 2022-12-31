20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

В Минобороны рассказали: "Более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь", — говорится в релизе.

А в целом за праздники к этому привлекут порядка 20 тысяч человек, добавили в ведомстве.

Хорошо, но, кажется, впервые об этом объявляют в топах главных предновогодних новостей с конца Отечественной войны.

Это и есть главная новость - над Москвой будет мирное небо. За Брянск, Белгород и Энгельс не ручаюсь...

А.Б.