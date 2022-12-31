С Нового года начинаем пересаживаться на "Лады" и "Волги"

Доля автомобилей отечественного производства на российском рынке к 2035 году вырастет до 83%.

Это следует из целевого сценария обновленной стратегии развития автомобильной промышленности России до 2035 года, которую накануне утвердило правительство.

В следующем году, как заявил ранее вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, объемы производства перешагнут отметку в 600 тыс. автомобилей. При этом авторынок, согласно его прогнозу, сократится в годовом выражении ровно в 2 раза, до 800 тыс. единиц.

Согласно этой же стратегии, доля отправляемых на экспорт легковых автомобилей к 2025 году вырастет аж до 3%. То есть весь этот рост производства - для внутреннего потребления.

И еще вопрос - если стратегия до 35-го года, то есть еще на 12 лет, значит ли это, что санкции, а также и спецоперация на Украине тоже продлятся примерно столько же?

А.Б.