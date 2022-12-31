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Московский листок

Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС

Опубликовано 31.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! С наступающим! Нет, не с тем, о чем вы подумали, а с Новым годом.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Думаю, что покупательная способность рубля в наступающем году не вырастет, в этом коварство неконвертируемой валюты - сбережения в рублях могут обесцениться очень быстро, а инвестировать куда-то - ну во что можно вложить неконвертируемый рубль? В золото, которое нельзя продать за рубеж? В наличные доллары, которые завтра могут превратиться просто в необеспеченную ничем бумагу - стоит только Федеральной резервной системе объявить обмен долларов, исключив из процесса Россию? В недвижимость, цена которой уже падает и поддерживается искусственно? Остается инвестировать в водку и тушенку...

 

А теперь о новостях, кратко.

- В период с 18:00 31 декабря 2022 года до 07:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен

- Bloomberg назвал Илона Маска первым человеком, потерявшим $200 млрд

- С 1 января iPhone 5 и 5с останутся без WhatsApp

- Европейский вещательный союз окончательно отстранил Россию от участия в Евровидении

- Длина автомобильной пробки перед Керченским мостом превысила 5 километров

- В Харьковской области на мине подорвался автомобиль с семейной парой

 

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1. Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС

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2. В 2024 году пройдут "так или иначе выборы" президента РФ

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3. Как в Кремле облажались с Минскими соглашениями

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4. 20 тысяч военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в праздники

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5. С Нового года начинаем пересаживаться на "Лады" и "Волги"

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