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Московский листок

100 лет СССР! Главный феномен советского проекта

Опубликовано 31.12.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Исполнилось 100 лет, как 30 декабря 1922 года было провозглашено создание Союза Советских Социалистических Республик. Это государство просуществовало без нескольких дней 69 лет и на протяжении этого периода во многом определяло судьбы всей планеты.

Прошел уже 31 год, как над Кремлём был спущен флаг СССР, за это время успели вырасти новые поколения. Закончилась не только советская, но и постсоветская эпоха. Уже не столь существенны споры о хороших и плохих сторонах жизни в Советском Союзе, поскольку в технологическом и бытовом плане мир изменился до неузнаваемости, и мы живем в совершенно другой реальности.

Настало время для осмысления советского проекта как феномена проявления самых глубинных вопросов человеческого бытия. Ведь именно это и продолжает оказывать влияние на жизнь народов сегодня. И безусловно, на нас, жителей России и бывших союзных республик. 

Об этом политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.



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