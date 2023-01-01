Путин обратился к народу на фоне военных

Что он хотел этим сказать? Что приоритеты государства меняются, причем всерьез и надолго?

Он подчеркнул, что уходящий год был временем трудных, но необходимых решений и заверил, что Россия останется "великой и независимой".

А что, были сомнения? Независимость России под угрозой? Или величина нашего государства вот-вот сократится?

Вроде бы, ничего подобного...

Запад годами врал о своих мирных намерениях, а на самом деле готовился к агрессии и "сегодня признается в этом, уже не стесняясь, в открытую", отметил президент.

Извините, а вы что, верили? Вот со всей нашей превосходной дипломатией и великолепной разведкой - верили? Ах да, президент же в саомо начале своего срока закрыл базу на Кубе, которая могла отслеживать информацию по всей территории США. То есть мы сами, причем в лице президента, отказались от возможности знать правду о намерениях вероятного противника?

А еще мы, оказывается, не вели разведувательной деятельности против Украины, поэтому не знали, что она перестраивает армию и готовится к войне. Восемь лет Украина готовилась к войне с нами, а мы не знали... Даже не догадывались.

Теперь вот воюем... Или как правильно называется то, чем мы занимаемся во время "спецоперации"? Спецоперируем?

Ввязались в войну, в которой, оказывается, недооценили противника, не оценили реакцию мирового сообщества, не учли собственных ресурсов и возможностей... Это вообще как называется?

С такими "достижениями" обращаться к народу можно только на фоне военных. Военные - люди дисциплинированные, вытерпят. Но им, наверно, тоже интересно, в будущем году спецоперация закончится, или на следующий год опять готовиться быть героическим фоном для верховного главнокомандующего?

Но вот этого Путин и не сказал...

А.Б.