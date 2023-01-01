Будет и на нашей улице праздник!

100 лет образования СССР. Это был великий исторический эксперимент, который позволил предложить человечеству альтернативный путь развития. Мы видим особенно отчетливо это сегодня, когда налицо тупик, в котором оказался наш мир. Тупик, вызванный провалом попытки создания цивилизации ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Советская же модель своей главной целью ставила создание цивилизации СОЗИДАТЕЛЕЙ.

Помимо этого создание СССР позволило восстановить историческую Россию, которая в ходе двух революций и гражданской войны развалилась, Напомню, что после 1917 года на месте бывшей Российской империи появлялись и исчезали новые независимые государства - Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Украинская Народная Республика, Белорусская народная республика, Грузинская, Армянская и Азербайджанская Республики, Закавказская Демократическая Федеративная Республика (ЗДФР) и многие другие. И восстановить единство российского государства на прежних монархических принципах было невозможно. И только большевикам удалось это сделать, выдвинув привлекательную для большинства населения бывшей Российской империи новую государственную идеологию.

Следует отметить, что большевики за пять лет революций и гражданской войны из сторонников развала Российской Империи под лозунгом права наций на самоопределения к 1922 году превратились в государственников. Да, при этом им пришлось учитывать серьезный всплеск националистических настроений населения на многих территориях, включая даже коммунистов коренных национальностей. И руководителям нового союзного государства пришлось это учитывать в ходе его образования, идя, в том числе, на уступки националам.

И когда нынешние критики большевиков, включая президента Путина, клеймят их позором за "мины, заложенные Лениным", почему-то им никак не удается эти "мины" разминировать и за тридцать последних лет хоть чуть-чуть продвинутся в восстановлении государственного единства бывшей великой мировой державы. Большевики восстановили это единство за пять лет.

И в последующие десятилетия, опираясь на это единство они победили в Великой Отечественной войне, превратили нищую Российскую империю, где большинство крестьянского населения регулярно голодало, во вторую мировую сверхдержаву в экономическом и в военном плане. Именно большевикам удалось первым в мире построить СОЦИАЛЬНОЕ государство, которые сегодня является образцом для большинства стран мира.

И в итоге именно в условиях СССР историческая тысячелетняя Россия достигла пика своего развития и могущества. Да, в ходе этого неизведанного пути были допущены ошибки, просчеты и даже преступления. Но это не отменяет историческую роль СССР, т.е. России, в развитии человечества. И я уверен, что этот исторический эксперимент по поиску альтернативного пути будет рано или поздно продолжен.

Всех поздравляю с днем образования СССР! Будет и на нашей улице праздник!