На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге

С 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России.

Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях.

А как в городе Херсон, тоже, согласно конституционным законам, являющимся частю РФ? Вот так вот можно прийти и расплатиться рублями? Или сразу с голой попой к столбу, как принято теперь на Украине?

Я это к тому, что федеральные законы сильно отстают от реальности. Не поспевают.

Вот на днях из Москвы, из отделения МФЦ на проспекте Вернадского послали запрос в Херсон о наличии у ребенка прописки по Херсону. Интересно даже, какой они ответ получат?

А.Б.