Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге

Опубликовано 01.01.2023 в разделе комментариев 0

деньги труд
На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге

С 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России.

Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях.

А как в городе Херсон, тоже, согласно конституционным законам, являющимся частю РФ? Вот так вот можно прийти и расплатиться рублями? Или сразу с голой попой к столбу, как принято теперь на Украине?

Я это к тому, что федеральные законы сильно отстают от реальности. Не поспевают.

Вот на днях из Москвы, из отделения МФЦ на проспекте Вернадского послали запрос в Херсон о наличии у ребенка прописки по Херсону. Интересно даже, какой они ответ получат?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
01.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рогозин пообещал взять Киев, ждем (0)
Государство опять лезет в наш карман (0)
Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил (0)
Трагедия на Ростовской АЭС (0)
На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге (0)
Путин обратился к народу на фоне военных (5)
Будет и на нашей улице праздник! (5)
Кому дом без тепла, кому жизнь в машине. Или синее море в подарок чиновникам
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта (0)
Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss