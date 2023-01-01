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Московский листок

Трагедия на Ростовской АЭС

Опубликовано 01.01.2023 в разделе комментариев 0

аэс ростов
Трагедия на Ростовской АЭС

Человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома".

Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.

"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.

Не очень понятно, транформатор, находившийся на плановом ремонте, не был обесточен?

Или причиной гибели человека был какой-то внешний фактор?

И не говорите, что нас это не касается.

 А.Б.



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