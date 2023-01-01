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Московский листок

Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил

Опубликовано 01.01.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат офицер
Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил

Вступил в силу указ президента номер 575 об увеличении численности вооруженных сил.

Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих. То есть миллион будет служить, а еще миллион - обеспечивать их службу.

Для реализации этого пункта указа Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

И вот тут вопрос - вот тем людям, что войдут в состав вооруженных сил сверх нынешней численности нужно будет платить зарплату, обеспечивать их аммуницией и оружием, боеприпасами, жильем, медицинской помощью и другими социальными гарантиями. Так же что-то предусматривается для их семей. Все это - из федерального бюджета.

Но бюджет не только увеличится на сумму этих расходов - сократится ведь и пополнение бюджета ровно на ту сумму, что платили в него эти новые военные, пока были штатскими. Грубо говоря, из народного хозяйства будут выведены сотни тысяч здоровых мужиков и частично их семьи.

А баланс сойдется? Итак с бюджетом в последнее время все очень напряженно.

На итоговой коллеги Минобороны, которая прошла 21 декабря 2022 года, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил России до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысячи человек.

А перловой каши и зеленых штанов хватит?

 А.Б.



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