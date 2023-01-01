Государство опять лезет в наш карман

В Москве с 1 января повышаются тарифы на жилищные услуги – капремонт подорожает на 15%, а плата за содержание жилплощади повысится на 11%.

Соответствующими постановлениями властей Москвы установлены новый размер взноса в фонд капремонта, а также новые тарифы на соцнайм и содержание жилплощади.

Минимальный размер взноса на капремонт составит 24,09 рубля за квадратный метр в месяц вместо 20,99 рубля. Содержание жилых помещений станет дороже на 11

Соцнайм также становится дороже. Наниматели жилья, которые не являются льготниками, будут платить за него на 20% больше. Для льготников прирост тарифов будет более чем двукратным.

А теперь вспомним радостные заверения Минтруда о том, что рост пенсий на 4,8 процента будет обгонять инфляцию.

А у меня вся пенсия как раз и уходит на оплату ЖКХ, связи и прочие обязательные платежи. Думаю, не у одного меня.

Может, инфляция картошки с морковкой и меньше 5 процентов, но они для меня из другой корзины. Продуктовую карзину пенсия мне никак не обеспечивает. А жилье и связь весьма заметно обгоняют даже официальную инфляцию, не говоря о реальной.

А.Б.