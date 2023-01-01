Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Государство опять лезет в наш карман

Опубликовано 01.01.2023 в разделе комментариев 0

кризис экономика цены
Государство опять лезет в наш карман

В Москве с 1 января повышаются тарифы на жилищные услуги – капремонт подорожает на 15%, а плата за содержание жилплощади повысится на 11%.

Соответствующими постановлениями властей Москвы установлены новый размер взноса в фонд капремонта, а также новые тарифы на соцнайм и содержание жилплощади.

Минимальный размер взноса на капремонт составит 24,09 рубля за квадратный метр в месяц вместо 20,99 рубля. Содержание жилых помещений станет дороже на 11

Соцнайм также становится дороже. Наниматели жилья, которые не являются льготниками, будут платить за него на 20% больше. Для льготников прирост тарифов будет более чем двукратным.

А теперь вспомним радостные заверения Минтруда о том, что рост пенсий на 4,8 процента будет обгонять инфляцию.

А у меня вся пенсия как раз и уходит на оплату ЖКХ, связи и прочие обязательные платежи. Думаю, не у одного меня.

Может, инфляция картошки с морковкой и меньше 5 процентов, но они для меня из другой корзины. Продуктовую карзину пенсия мне никак не обеспечивает. А жилье и связь весьма заметно обгоняют даже официальную инфляцию, не говоря о реальной.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
01.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рогозин пообещал взять Киев, ждем (0)
Государство опять лезет в наш карман (0)
Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил (0)
Трагедия на Ростовской АЭС (0)
На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге (0)
Путин обратился к народу на фоне военных (5)
Будет и на нашей улице праздник! (5)
Кому дом без тепла, кому жизнь в машине. Или синее море в подарок чиновникам
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта (0)
Украинцы все же взорвут Запорожскую АЭС (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss