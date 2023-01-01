Здравствуйте! С наступившим! И опять не с тем, о чем вы подумали. Он тоже наступил, но все же с Новым годом!

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Если честно, пока ничего нового не почувствовал. Может, и слава богу - ведь новости бывают не только приятными...

Кстати, о новостях, кратко.

- В России запретили продавать ввозимые гаджеты без предустановленной «аськи»

- Воздушную тревогу объявили по всей Украине

- Ким Чен Ын заявил, что Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО»

- Рогозин пообещал взять Киев, ждем

- Telegraph считает, что месяц без алкоголя улучшит физическое и психологическое здоровье. Но на людях эксперименты пока не проводились...

И - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Путин обратился к народу на фоне военных

Что он хотел этим сказать? Что приоритеты государства меняются, причем всерьез и надолго?

Он подчеркнул, что уходящий год был временем трудных, но необходимых решений и заверил, что Россия останется "великой и независимой".

А что, были сомнения? Независимость России под угрозой? Или величина нашего государства вот-вот сократится?

Вроде бы, ничего подобного...

Запад годами врал о своих мирных намерениях, а на самом деле готовился к агрессии и "сегодня признается в этом, уже не стесняясь, в открытую", отметил президент.

Извините, а вы что, верили? Вот со всей нашей превосходной дипломатией и великолепной разведкой - верили? Ах да, президент же в саомо начале своего срока закрыл базу на Кубе, которая могла отслеживать информацию по всей территории США. То есть мы сами, причем в лице президента, отказались от возможности знать правду о намерениях вероятного противника?

А еще мы, оказывается, не вели разведывательной деятельности против Украины, поэтому не знали, что она перестраивает армию и готовится к войне. Восемь лет Украина готовилась к войне с нами, а мы не знали... Даже не догадывались.

Теперь вот воюем... Или как правильно называется то, чем мы занимаемся во время "спецоперации"? Спецоперируем?

Ввязались в войну, в которой, оказывается, недооценили противника, не оценили реакцию мирового сообщества, не учли собственных ресурсов и возможностей... Это вообще как называется?

С такими "достижениями" обращаться к народу можно только на фоне военных. Военные - люди дисциплинированные, вытерпят. Но им, наверно, тоже интересно, в будущем году спецоперация закончится, или на следующий год опять готовиться быть героическим фоном для верховного главнокомандующего?

Но вот этого Путин и не сказал...

2. На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге

С 1 января 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прекратилось обращение гривны. Это следует из федеральных конституционных законов о присоединении регионов к России.

Теперь расплатиться в магазинах, оплатить услуги и произвести расчеты ЖКХ жители смогут исключительно в рублях.

А как в городе Херсон, тоже, согласно конституционным законам, являющимся частю РФ? Вот так вот можно прийти и расплатиться рублями? Или сразу с голой попой к столбу, как принято теперь на Украине?

Я это к тому, что федеральные законы сильно отстают от реальности. Не поспевают.

Вот на днях из Москвы, из отделения МФЦ на проспекте Вернадского послали запрос в Херсон о наличии у ребенка прописки по Херсону. Интересно даже, какой они ответ получат?

3. Трагедия на Ростовской АЭС

Человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте "Росэнергоатома".

Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.

"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", — говорится в заявлении.

Не очень понятно, транформатор, находившийся на плановом ремонте, не был обесточен?

Или причиной гибели человека был какой-то внешний фактор?

И не говорите, что нас это не касается.

4. Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил

Вступил в силу указ президента номер 575 об увеличении численности вооруженных сил.

Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих. То есть миллион будет служить, а еще миллион - обеспечивать их службу.

Для реализации этого пункта указа Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

И вот тут вопрос - вот тем людям, что войдут в состав вооруженных сил сверх нынешней численности нужно будет платить зарплату, обеспечивать их аммуницией и оружием, боеприпасами, жильем, медицинской помощью и другими социальными гарантиями. Так же что-то предусматривается для их семей. Все это - из федерального бюджета.

Но бюджет не только увеличится на сумму этих расходов - сократится ведь и пополнение бюджета ровно на ту сумму, что платили в него эти новые военные, пока были штатскими. Грубо говоря, из народного хозяйства будут выведены сотни тысяч здоровых мужиков и частично их семьи.

А баланс сойдется? Итак с бюджетом в последнее время все очень напряженно.

На итоговой коллеги Минобороны, которая прошла 21 декабря 2022 года, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил России до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысячи человек.

А перловой каши и зеленых штанов хватит?

5. Государство опять лезет в наш карман

В Москве с 1 января повышаются тарифы на жилищные услуги – капремонт подорожает на 15%, а плата за содержание жилплощади повысится на 11%.

Соответствующими постановлениями властей Москвы установлены новый размер взноса в фонд капремонта, а также новые тарифы на соцнайм и содержание жилплощади.

Минимальный размер взноса на капремонт составит 24,09 рубля за квадратный метр в месяц вместо 20,99 рубля. Содержание жилых помещений станет дороже на 11

Соцнайм также становится дороже. Наниматели жилья, которые не являются льготниками, будут платить за него на 20% больше. Для льготников прирост тарифов будет более чем двукратным.

А теперь вспомним радостные заверения Минтруда о том, что рост пенсий на 4,8 процента будет обгонять инфляцию.

А у меня вся пенсия как раз и уходит на оплату ЖКХ, связи и прочие обязательные платежи. Думаю, не у одного меня.

Может, инфляция картошки с морковкой и меньше 5 процентов, но они для меня из другой корзины. Продуктовую карзину пенсия мне никак не обеспечивает. А жилье и связь весьма заметно обгоняют даже официальную инфляцию, не говоря о реальной.