К столетию образования Советского Союза

Первый Советский Союз появился 30 декабря 1922 года, или сто лет назад. И такая чушь нагорожена по этому поводу в единороссовских СМИ, что вызывает негодование автора этих строк с желанием отповеди. Да и насчет внешней политики, тесно связанной со внутренней, постоянная чушь; и когда западных либералов, с их ЛГБТ и прочим маразмом, называют левыми даже в России https://ria.ru/20221231/istoriya-1842558694.html Пора всему этому врезать меж ушей.

***

Советская ностальгия превратилась в литературщину официозов. Мол, мы свои, мы нашенские, и за все хорошее против всего плохого. А вот ваш покорный слуга работал на советском электромеханическом заводе; и подобно знанию океана по капле воды, может рассказать много чего настоящего. Не самое хорошее в том числе, зато честное.

К примеру, фонд оплаты труда начислялся по средней зарплате по отрасли и по среднесписочному штату. Поэтому, хоть убейся, если меньше работников, меньше фонд. Наподобие изъятия солдатских пайков при сокращении личного состава. И получается, что работать хорошо бессмысленно. Если пахать за двоих, один паек в руки все равно. Следовательно, Союз рухнул по причине первично-уравнительного «военного коммунизма», не прекращающегося вплоть до перестройки. Эти гены не исчезали никогда.

А отсюда, в частности, кадровый стимул был слабым; и что било по качеству потребительской продукции особенно. Но тогда даже небольшая разница в тарифных разрядах становилась бессмысленной, и по причине хронического дефицита. Хорошо жил не тот, кто хорошо работал; а кто имел доступ к дефициту (номенклатура в своем большинстве). И перестройка лишь вскрыла язву такой экономики. Либерализация внешней торговли с потребительским импортом вызвала гигантский всплеск отложенной инфляции; отсюда обогащение номенклатуры, имеющей доступ к подобным ресурсам и каналам; и соответственно, переход оных к капитализму.

Ан нет, субъективная лабуда мусолится, и тот же Хрущев отдувается за всю систему. Кто ж спорит, что ошибки и предательства были; но несовершенство системы и порождало их. Но кому-то болтать о субъективистских штучках интереснее, чем говорить о «скучных» вещах фактической уравниловки, о примитивности валовых показателей, о потребительском дефиците, о номенклатуре с ведомственными и местническими перекосами и так далее.

***

А тут еще нынешние игры. Ну, ладно, официозы полюбили Союз. Им надо затушевать классовые противоречия, а в аспекте СВО особенно. Но ситуация бывает еще сквернее, когда дурак хуже врага. Мол, советское прошлое святое-пресвятое, и не надо трогать грязными руками. Получается, лучший Советский Союз не нужен; а надо возвращаться в это самое «святое прошлое». Абсурд.

Так что подойдем к делу и без субъективистских «приключений», и без единороссовского приспособленчества, и без зюгановского фанатизма. То есть, огромная ошибка идеологов КПСС в том, что основы социализма начались у них сразу после НЭПа, и во время индустриализации с коллективизацией. Неверно! «Военный коммунизм» воцарился опять и снова, и когда деревня была обобрана по второму кругу (так называемое раскулачивание с фактическим уничтожением середняков). Но отнюдь не для того, чтобы Сталин построил себе золотой трон и прочая либералистическая дрисня; а чтобы обеспечить ускоренную индустриализацию. Идеологи КПСС признались бы лучше честно, что основы социализма невозможны в двадцатом веке, и полезнее в разы. Что ж поделать, когда после индустриализации Великая Отечественная, а после нее сразу «холодная война» и сумасшедшая атомная гонка. Не до жиру, быть бы живу.

Все это к тому, что прошлое определяет настоящее. Но все же еще чуть раньше. Андропов, став генеральным секретарем, и получил плачевную информацию о союзной экономике. Оный знал и раньше, будучи председателем КГБ, но тем более. И можно было бы продержаться еще лет десять, но затем рухнуть катастрофически. А можно и нужно устроить «преднамеренное разрушение» чуть ли ни по Шумпетеру; а еще точнее, помня диалектику НЭПа после самого первого «военного коммунизма». Что и началось! Да, Горбачев подпортил исполнение бестолковостью; но стратегия второго НЭПа сыграла положительную роль все равно. К примеру, Киселевы-Соловьевы восхваляют «гений» Путина, и что де оный вырвал страну из девяностых так быстро. Но эти балаболы не понимают, что ничего волшебного в жизни не бывает. Если бы Андропов не спохватился заранее, и Союз прокисал еще лет десять, никакой Путин не справился бы.

Но в том-то и дело, что отрицание отрицания не закончилось. Смысл исторических перемен не в умирающем капитализме; а в переходе от прошлого «военного коммунизма» через краткий период российского капитализма к назревшему и реальному социализму. А раз прошло тридцать лет, и хватит. Пора заканчивать с капиталистической прививкой, и надо строить социализм непосредственно. И даже конкретный метод вышеозначенного перехода уже ясен. Он заключается в неспособности единороссов справиться с украинским кризисом – а отсюда и крайняя необходимость социализма и второго Советского Союза, единственно способных. Историю не обмануть.

Единороссы не справятся потому, что не способны осуществить ни стратегию сокрушения, ни стратегию измора в виде комплексности экономического, военного, диверсионного и пропагандистского усилий. Еще раз, дальше будет критика не в смысле саботажа СВО, и нечего врать и передергивать – а наоборот, в смысле доведения СВО до НОРМАЛЬНОГО состояния, и как должно быть при борьбе с фашизмом. И если единороссовский режим не способен на это – ну так, и долой. И вот что такое настоящий патриотизм.

По первому пункту. Ведь это бред, когда газопроводы и нефтепроводы через территорию хунты продолжают действовать. Это бред, когда киевская банковская система продолжает работать. Это бред, когда бандеровский ВПК не разгромлен в должной мере. Ну, представьте, советский газопровод идет через нацистскую Германию во Францию, и с обеспечением гитлеровской государственной машины. Разумеется, Сталин отдал бы немедленный приказ о перекрытии. Да, трудности возникли бы, но это и входит в понятие противоборства. Но зато приближение победы, и создание мирной жизни.

Ан нет, какая-то фантасмагория ныне. Мол, не надо обижать братский украинский народ. Но если народ страдает от собственной хунты, чем быстрее освободится, тем лучше. Или, мол, Россия получает деньги. Но, подождите, так мы хотим разгромить хунту или не хотим, пусть и лишившись поступлений на какое-то время?!.. Ведь, разумеется, это окупится сторицей, лишая хунту энергии?!.. Хотим! Тогда почему не делаем?!.. А потому что импотенция и жадность единороссов!

И наоборот, любой руководитель Советского Союза отдал бы приказ и о перекрытии труб, и о бомбежке киевского Центробанка, и об уничтожении предприятий ВПК.

По второму пункту. Да даже проще… вот месяц-другой, которые пролетят быстро, и станет ясно, кто прав – автор или российский Генштаб. Первый утверждает в глаза, что без образования Украинского Фронта со своим штабом и тремя армиями (четырьмя, если считать воздушную); что без Одесско-Очаковской операции, соединяющей с Приднестровьем, сломить дух рейха и вермахта невозможно. Но Генштаб и Шойгу говорят, - нет-нет, все будет хорошо, прекрасная маркиза, - и какое-то таинственное зимнее наступление прыгнет в дамки. Ладно, все разговоры в сторону, и будем посмотреть. Если автор не прав, ату его. Но если окажется правым, другим наука.

А уж любой руководитель Советского Союза не стал бы заниматься нынешней бестолочью. Сразу военное положение; создание Государственного Комитета Обороны; смертная казнь за дезертирство; нормальная мобилизация; создание Украинского Фронта с армиями; постоянные бомбежки не только «Калибрами», а и ФАБами; уничтожение днепровских мостов для срыва подвоза ресурсов и в таком духе. Жалеет врагов только тот – кто не умеет любить своих родных. Но единороссам, похоже, начхать. Да пусть мужики гибнут в боях. Главное, «солидность» глазах так называемого цивилизованного мира. Ну-ну.

По третьему пункту. А вот это направление вообще провальное. Считай, отсутствует в принципе. Зеленский-Залужный-Данилов-Малюк и подобные разгуливают свободно, и в ус не дуют. Почему?.. Мне, советскому человеку, воспитанному на героизме наших специалистов, ухайдакавших Кутепова в самом Париже, взорвавших Коновальца в Роттердаме, грохнувших гауляйтера Беларуси Кубе, а что уж говорить о нечисти пониже, непонятно абсолютно, что это за позорная комедия. СД с гестапо, значит, убивают дочь Дугина; взрывают Крымский мост; засылают диверсантов на территорию России; а его величество самый главный разведчик ведет какую-то мутную политику в этом отношении.

Хорошо, разберемся. Уж кому-кому, как не нам, большевикам, знать вопрос «красного террора». И установка Ленина очевидна – террор возможен и даже необходим, но надо понимать, когда, где и в каких условиях. И вот показательный пример – ликвидация Кубе. Даже тени сомнения нет, что и Ставка верховного главнокомандования, и весь советский народ восприняли эту операцию на «ура» с соответствующим награждением исполнителей. Ну так, а какая разница с нынешним моментом?!.. Да никакая. Тот же нацизм, тот же рейх, тот же вермахт, тот же фюрер с приспешниками.

Ан нет, полный провал на этом направлении. Ни одного устранения. А на налеты «Калибров» верхушке хунты начхать. От слова совсем. Потому что такие существа понимают только ЛИЧНУЮ УГРОЗУ. Вот тогда они становятся податливыми. И не использовать это направление ни в какие ворота. Выходит, то ли единороссы банально не могут и не умеют, - и тогда все их бахвальство со всякими СВР и ГРУ коту под хвост, и за что только деньги сосут, - или не хотят «ссориться» по каким-то офшорным интересам, и последнее еще хуже. Тогда тезис об исторической немощи единороссов подтверждается тем более.

А вот любой руководитель Советского Союза отдал бы приказ на устранение, даже глазом не моргнув. Приказ номер такой-то, гриф такой-то, копия под роспись таким-то, об исполнении доложить. Вот и сравните назревший Советский Союз с единороссовской импотенцией еще раз.

По четвертому пункту. Акценты информационной работы расставлены крайне неправильно. Да что там стесняться, глубоко неверно! Единороссы по причине своей ущербности сделали гигантскую ошибку, создав картинку СВО из националистических закидонов «русского мира». Да планете начхать на это как минимум, а то и считается за шовинистическую агрессию как максимум.

Нет уж, настоящая суть украинского конфликта, затрагивающая каждого россиянина, и даже каждого немца, француза или итальянца – это бесконтрольное биологическое оружие. Если эту правду раскрутить, то каждый немец, каждый индонезиец или француз скажет – да, русские имеют полное право дать между глаз, и защищая своих детей и стариков.

Мировую публику надо утюжить день и ночь акцентом УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ. Прямо-таки наподобие Карибского кризиса. И когда наряду с угрозой атомного заражения в связи с обстрелами Запорожской АЭС существует и огромная угроза биологического заражения, то еще опаснее. Вот тогда многие в мире обоссутся от страха, и начнут относиться к хунте по-другому.

Никто не спорит, что Кириллов вякает на эту тему, – но в том-то и беда, что настолько казенно, редко и не впечатляюще, - что западные спецы гасят эти импульсы моментально. Вот и выходит, что Конашенкову, Захаровой, хакерам и подобным надо тратить время не на сводки, что там подбито и какой хутор взят; а надо взвинтить вопрос опасности оружия массового поражения буквально до голливудской истерики, и вот где она нужна и полезна. Тогда западные спецы захлебнутся отбиваться.

А вот руководство Советского Союза послало бы «русский мир» лесом сразу; и сконцентрировалась на теме оружия массового поражения непременно, и с перехватом мировой повестки. Вялого Кириллова недостаточно, и за дело взялись бы мощные силы. Они привлекли бы левые партии, международное рабочее движение, национально-освободительные движения и борцов за мир, и чтобы раскрутить эту мировую опасность. Пресс-конференции с конкретными образцами и ужасами воздействия проводились бы часто, и так далее.

***

И вот почему единороссы выдохнутся, а так называемая СВО увязнет к середине нынешнего года окончательно. Растопыренные пальцы, а то и с отсутствием некоторых, результата не дадут. Но тогда и вопрос о переходе к модернизированному Советскому Союзу, - столетие со дня образования которого отмечается, и об устройстве которого говорилось много раз, - возникнет непременно.

Но не мешало бы разобраться и с внешней политикой в виде западных либералов, и с лейблом «левые» с какого-то шизофренического испуга. Они такие же левые, как автор папа римский.

(продолжение следует)