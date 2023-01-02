В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек!

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону: «В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — говорится в сообщении.

То есть в новогоднюю ночь хватали всех подряд, и у кого было не в порядке с миграционными документами, задерживали. И нахватали таких аж 2 тысячи человек!

Не всякий раз даже при массовых акциях протеста, когда они еще были возможны в нашей стране, случалось такое число задержанных. А тут - Новый год!

Или мы чего-то такого не знаем, и в новогодню ночь нелегальные мигранты собирались собирались провозгласить в Петербурге нового царя, как на новый 1800-й год? А полиция не дала?

Но говорят, что полиция проводила профилактический рейд. В просторечии - облаву. В Новый год, на Дворцовой площади.

А.Б.