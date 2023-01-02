Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек!

Опубликовано 02.01.2023 в разделе комментариев 0

закон полиция гетто
В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек!

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь задержали около двух тысяч мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону: «В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — говорится в сообщении.

То есть в новогоднюю ночь хватали всех подряд, и у кого было не в порядке с миграционными документами, задерживали. И нахватали таких аж 2 тысячи человек!

Не всякий раз даже при массовых акциях протеста, когда они еще были возможны в нашей стране, случалось такое число задержанных. А тут - Новый год!

Или мы чего-то такого не знаем, и в новогодню ночь нелегальные мигранты собирались собирались провозгласить в Петербурге нового царя, как на новый 1800-й год? А полиция не дала?

Но говорят, что полиция проводила профилактический рейд. В просторечии - облаву. В Новый год, на Дворцовой площади.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
Рогозин пообещал взять Киев, ждем
01.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
К столетию образования Советского Союза (0)
В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек! (0)
Рогозин пообещал взять Киев, ждем (1)
Государство опять лезет в наш карман (1)
Дед Мороз принес увеличение численности вооруженных сил (0)
Трагедия на Ростовской АЭС (1)
На территории новых регионов больше не ходит гривна. На бумаге (1)
Путин обратился к народу на фоне военных (17)
Будет и на нашей улице праздник! (12)
Кому дом без тепла, кому жизнь в машине. Или синее море в подарок чиновникам
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss