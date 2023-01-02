НАТО намерено продолжать военные действия на Украине "до победного конца"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины единственным способом склонить Россию к переговорам и «признать Украину как суверенное государство». Об этом он рассказал в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Столтенберг подчеркнул, что Украина сможет добиться успеха и остаться суверенным и независимым государством только благодаря поддержке со стороны стран НАТО.

Столтенберг отметил, что все конфликты рано или поздно заканчиваются миром.

«Условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», - заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения боевых действий. Он подчеркивал, что пока основное внимание НАТО сейчас уделяется поддержке Украины и тому, чтобы «президент Путин не победил».

Ну, судя по позиции Киева, Столтенбергу стоило бы оказывать поддержку России, а не Украине - именно Зеленский сегодня отказывается от переговоров, надеясь на свои военные успехи и, как их следствие, на лучшие переговорные позиции.

И какое дело НАТО и лично Столтенбергу, на каких условиях будет заключен мир на Украине? Мне кажется, это дело исключительно народов России и Украины.

Что до признания суверенитета Украины Россией - это не бред и не следствие тяжелого новогоднего похмелья?

Еще Сталин признал суверенитет Украины, когда после войны настоял на том, чтобы УССР и БССР стали независимымим и самостоятельными членами ООН.

Еще Ельцин подписал Беловежские соглашения именно с Украиной и Белоруссией, потому что только они на тот момент из 15 республик обладали международной субьектностью.

Какого еще нужно признания?

В общем, сам того не желая, Столтенберг признал, что НАТО является стороной конфликта и имеет там свои интересы. Причем интересы совсем не мирные.

Собственно, Ирак, Афганистан, Сирия. Теперь Украина. Стилистика сходная.

И очень мало хорошего в плане перспектив.

А.Б.