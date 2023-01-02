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Московский листок

Украинский БПЛА оставил без света больничку в Брянской области

Опубликовано 02.01.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украинский БПЛА оставил без света больничку в Брянской области

Пожарные локализовали возгорание на объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области, поврежденного в результате атаки украинского беспилотника.

Из-за повреждения энергообъекта утром в понедельник населенный пункт остался без электричества.

В настоящее время возгорание на объекте локализовано. Социальные объекты - районная больница, школа-интернат - переподключены к резервной линии.

В общем, логично после ударов по инфраструктурным объектам Украины ожидать ответных ударов. Как логично и с масштабами ответа - где-то без света половина Киева, а где-то отключена больница в поселке Брянской области.

Видимо, перед ВСУ поставлена задача - оправдать действия российской армии по нанесению ударов по инфраструктуре украинских городов. Вчера вот нанесли удары по пунктам сборки БПЛА - чтобы сегодня один из таких аппаратов оставил без света интернат и больничку в брянском райцентре.

 А.Б.



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