Китай может заявить о правах на территории на Луне в случае высадки китайских астронавтов, заявил глава НАСА Билл Нельсон.

"Это факт: мы находимся в космической гонке. Правда в том, что нам лучше следить, чтобы они не оказались в каком-либо месте на Луне под предлогом научных исследований. И не исключено, что они заявят: "Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория".

Глава НАСА выразил надежду, что США вернутся на Луну раньше, чем туда доберется Китай, обратив внимание на успехи Пекина в последнее десятилетие.

Вообще, заявление какое-то дикое!

Существует международное соглашение, согласно которому государства Земли не устанавливают своего суверенитета над космическими объектами. Примерно такое же соглашение действует касаемо Антарктиды - там полно полярных станций самых разных стран, но таможни и суверенных границ нет. И, поскольку там нет наземных хищников вроде белых медведей в Арктике, в Антарктиде в принципе не нужно оружие.

На Луне тем более нет хищников. И с какой стати глава НАСА делает предположения о том, что Китай пошлет куда подальше международные конвенции, и установит на Луне свои границы?

Не от того ли, что в США сами давно решили "послать" и только ждут удобного момента?

А.Б.