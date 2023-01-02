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Московский листок

Арестович выступил за установление монархии на Украине

Опубликовано 02.01.2023 в разделе комментариев 0

царь республика
Арестович выступил за установление монархии на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сравнил происходящее на Украине с "Властелином колец" и выразил мнение, что в стране нужно установить монархию.

"Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей. В Британии же есть монархия, правильно? Не худшая страна мира", — сказал Арестович в интервью солисту группы "Вопли Видоплясова" Олегу Скрипке.

Осталось узнать, кто же на Украине Рюрикович? Уж точно не Зеленский... Хотя, может, лет 600 назад кто из великих князей и присунул жене какого-нибудь торговца зеленью... И путем сложных династических изысканий можно представить нынешнего президента Украины потомком Рюриковичей. Но сложно, очень сложно...

Последние киевские и галицкие князья исчезли еще в глубоком средневековье, с тех пор Украина - это подконтрольная территория Великого княжества Литовского, позже Речи Посполитой, а с середины 17 века - Российской империи. И вот уже больше 100 лет Украина - республика.

Как теперь выясняется, идеологией этой республики является толкиенизм. Так что возвращение Арагорна - почему нет? Кругом же орки...

У меня в связи с этим вопрос к Путину: у него нет ощущения, что он решил обидеть детей?

Да, детишки подросшие, довольно даже раскормленные, но сохранившие вот эту детскую чистоту восприятия - орки, гоблины, короли... В общем, сказочное восприятие мира. Дети, кстати, бывают жестоки, поскольку еще не умеют примеривать чужие страдания на себя. И все время на их лицах застывший вопрос: а нас-то за что?

Но что, если и Путину его советники дают советы на основании книжек Толкиена? А есть подозрения...

А.Б.



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