"Прочь из Москвы" через оливье и селедку под шубой

Мэр Днепра Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салата оливье и селедки под шубой из-за их «советского» происхождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу». Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно «прочь от Москвы», - заявил Филатов.

При этом мэр отметил, что не готов отказаться от холодца, за который «отдаст душу».

«Особенно если с горчицей. Его могу жрать неделю», - заключил он.

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Навряд ли днепропетровский мэр, будучи сильно с похмела, вдавался в слишком глубокие материи, но у него так получилось.

Действительно пищевкусовые пристрастия и географическиие названия являются самыми стойкими, в отличие от языковых, которые могут меняться исторически довольно быстро.

Даже на протяжении существования одного народа его язык меняется до полного "моя твоя не понимай". Мы ведь ни бельмеса не понимаем в старославянском, как бы даже общим когда-то и для украинцев, и для остальных. Современные немцы не понимают старогерманского, а иранцы - древнеперсодского. Греки - древнегреческого, а итальянцы - латынь. Евреи за долгую жизнь этого народа сменили иврит на арамейский, позже создали новые языки - идиш, ладино, бухарский... А теперь эти языки стремительно исчезают, и их вытесняет современный разговорный иврит. Народ, в общем, один, а языков много.

В 17 веке в Киеве и на левобережной Украине говорили -по-русски, причем одно время киевский говор был более литературным, чем московский. А сейчас Киев усердно отказывается от русского языка, и, скорее всего, таки перейдет на украинский.

Сложней с географическими названиями. Мы, допустим, не знаем даже, какой народ дал имя реке Днепр. Отмечаем только, что реки, текущие по Русской равнине, имеют один корень ДН (Дон, Днепр, Днестр, Дунай, Двина). А вот из какого языка этот корень? Ну ясно только, что не из русского и не из украинского.

Мы не знаем, какие народы дали имена Чернигову, Пензе, Керчи, Суздалю и даже Киеву - историю про Кия, Щека и Хорива не предлагать.

А уж по части жратвы - и вовсе темный и сильно неизученный лес.

Мы очень примерно знаем, кто придумал борщ - тут по этому поводу о прошлом годе целая международная дискуссия развернулась. Чисто русская еда, пожалуй, только пареная репа, и то не известно, в каком месте Киевской Руси впервые ее запарили.

Салат "оливье", впрочем, хоть и известен в Европе как "салат русский", на самом деле имеет вполне европейское происхождение - его автор французский повар Люсьен Оливье (1838—1883). Так что зря мэр Днепропетровска грешил на Советскую власть.

Салаты из ингредиентов, типичных для селёдки под шубой, были распространены в первой половине XIX века в скандинавской и немецкой кухнях под названием «селёдочный салат». Английская поваренная книга 1845 года содержала рецепт шведского селёдочного салата, состоящего из норвежской сельди, уложенной на дно блюда, и покрытой резаной свёклой, картофелем, маринованными огурцами, тёртым яблоком и рублеными яйцам. Так что и тут мимо - можно есть даже самому щирому украинцу.

Правда, к 1960-м вполне традиционный к этому времени для русской кухни винегрет с селёдкой стал заправляться быстро входящим в массовую моду майонезом - но тоже не только у нас, а по всей Европе.

А вот с любовью к студню, называемому еще и "холодцом" днепропетровский мэр выступил совсем непатриотично - это блюда действитоельно в основном русское. Более того, считается любимым блюдом Петра Первого, которого украинский национализм давно анафематствовал. Зрада, пан мэр, голимая зрада!

Если же немного серьезней, то искоренение определденных знаковых блюд русской и советской кухни - это не такая уж глупость, и имеет к формированию национальной идентичности не меньшее отношение, чем "языковый терроризм".

Есть же максима: "мы есть то, что мы едим". Конечно, съев шашлык, мы не становимся тут же грузинами, а выпив глинтвейну не делаемся тут же британцами.

Но есть на свете некая "кулинарная общность" - везде в России на праздники салат "оливье" и селедка под шубой, и если увидал на столе этот набор, еще разбавленный шпротами и холодцом, то ты или в России, или среди русских.

Ну, а если вареники и сало... Хотя вроде бы и то, и другое придумали не на Украине.

"К вечеру же по большой части готовят себе пирошки, называемыя вареники, которых корка из пшеничнаго или гречишнаго теста, а начинка из свежаго тварагу, которой называется сыром; и их не пекут, а варят в воде, от чего уповательно они и звание своё получили". — «Описания Харьковского наместничества конца XVIII века». Харьков основан указом русского царя Алексея Михайловича в 1654 году.

Переплелось все, конечно. И концов не найдешь. Но усердие украинской общественности в деле эмансипации от всего русского и советского дошло до самых глубин, до культурного кода, запрятанного в селедке и варениках. А что? Нет салата "оливье" и холодца - нет и русского ничего, одна видимость...

А уж если до водки доберутся... То все, считай, пропала Россия.

А.Б.