Изумление пройдет, а необходимость платить останется #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте! Еще раз с наступившим! Уже привыкаем к числу 23... Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072 Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381 Думаю, когда начнут приходить жировки с числом 2023 и множеством других разных цифр большого калибра, привыкание наступит быстро. Вместе с изумлением. Но изумление пройдет, а необходимость платить останется. Кстати, о новостях, кратко. - Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине - Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому - Аэропорт Дамаска выведен из строя ракетной атакой со стороны Израиля - Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях - В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для газификации регионов. Что-то пахнуло Войновичем: тот сексуется отлично, кто продукт сдает вторичный... Но - подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1. В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек! https://forum-msk.org/material/news/1... 2. НАТО намерено продолжать военные действия на Украине "до победного конца" https://forum-msk.org/material/news/1... 3. Украинский БПЛА оставил без света больничку в Брянской области https://forum-msk.org/material/news/1... 4. Китай может заявить о правах на территории на Луне https://forum-msk.org/material/news/1... 5. Арестович выступил за установление монархии на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...



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