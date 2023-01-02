Здравствуйте! Еще раз с наступившим! Уже привыкаем к числу 23...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Думаю, когда начнут приходить жировки с числом 2023 и множеством других разных цифр большого калибра, привыкание наступит быстро. Вместе с изумлением. Но изумление пройдет, а необходимость платить останется.
Кстати, о новостях, кратко.
- Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
- Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому
- Аэропорт Дамаска выведен из строя ракетной атакой со стороны Израиля
- Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях
- В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для газификации регионов. Что-то пахнуло Войновичем: тот сексуется отлично, кто продукт сдает вторичный...
Но - подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек!
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. НАТО намерено продолжать военные действия на Украине "до победного конца"
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Украинский БПЛА оставил без света больничку в Брянской области
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Китай может заявить о правах на территории на Луне
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. Арестович выступил за установление монархии на Украине
https://forum-msk.org/material/news/1...
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