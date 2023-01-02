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Московский листок

Изумление пройдет, а необходимость платить останется

Опубликовано 02.01.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Еще раз с наступившим! Уже привыкаем к числу 23...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Думаю, когда начнут приходить жировки с числом 2023 и множеством других разных цифр большого калибра, привыкание наступит быстро. Вместе с изумлением. Но изумление пройдет, а необходимость платить останется.

 

Кстати, о новостях, кратко.

- Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

- Путин уступил в опросе о личности года Зеленскому

- Аэропорт Дамаска выведен из строя ракетной атакой со стороны Израиля

- Южная Корея ведет переговоры с США о совместных ядерных учениях

- В Совфеде разработали законопроект об альтернативных видах газа для газификации регионов. Что-то пахнуло Войновичем: тот сексуется отлично, кто продукт сдает вторичный...

 

Но - подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

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