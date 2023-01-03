Народ без работы не останется

22 года президент на всех заседаниях, касающихся внутренней политики говорит о нашей стране и её развитии. Беда в том, что практически ничего не делается. На радио появляются разговоры о том, что в окружении президента есть предатели, которые игнорируют развитие страны. Не знаю как вам, читатели, а мне от таких разговоров становится неуютно, если уж в окружении президента есть предатели, тогда вообще о чём говорить.

После того как президент В.Путин занял Кремль, я грешным делом подумал, что в стране будет порядок. Он работал в КГБ разведчиком поэтому назначит своих представителей во все регионы и они будут доносить о всех проблемах региона и особенно о коррупционерах. Естественно такая категория получит своё, а пришедшие на их место будут работать на совесть. Моё предположение не сработало, второй Сталин в России не появился и наверное никогда не появится, деньги потеряли ценность для элиты и не доступны народу. Смотришь телевидение, современные фильмы, информацию по радио и везде фигурируют спортивные сумки набитые купюрами под замок. Некоторые чиновники в сумки не могут упаковать наворованное и нанимают квартиры, превращая их в складские помещения для хранения денежных средств.

Самые большие чиновники в руках которых сосредоточены основные капиталы страны официально выводят их к нашим врагам. Союза нет Россию предатели превратили с сырьевой придаток Запада и США, но и от этого придатка Запад и США отказались. И все чиновники, и олигархи довольны никто не возражает, даже те которых задерживают на чужбине и отбирают миллиарды. Для России наступил какой - то вселенский беспредел.

Запад и США по отношению России заняты выдумыванием санкций, которых уже насчитывается девять тысяч. По экономике необъявленных санкций уже не осталось поэтому переходят на личности. Есть ли предел этим санкциям никто твёрдо сказать не может. Возможно перейдут на миллионы личностей. А что же власть? Проводит различные совещания с представителями бывших дружественных стран думает, что это дружественные страны, однако руководители пока ведут себя молча за исключением Белоруссии. ОДКБ, СНГ, БРИКС и некоторые другие на грани распада, да и сейчас от них нет никакого толка. Например, Украине помогают около 40 стран, а нам ни одно. Вот что значит ликвидация СОЮЗА.

Естественно в таких условиях руководство страны принимает меры. Например, на заседании Совета по развитию и нацпроектам на 2023 год президент дал поручение правительству по развитию экономики, темпам строительства и ЖКХ, здравоохранения, демографии, технологического суверенитета, финансов, развитию новых регионов. Ранее президент отдельно давал поручения прежнему правительству, например, по развитию ЖКХ, увеличению заработной платы и многим другим. Практически ничего не сделано. А почему? Я не специалист по финансам, но всё дело в том, что свободные средства это по мнению Силуанова и Набиуллиной выводятся за пределы России, а надо вкладывать в то о чём сказал президент и о чём говорил ранее. В стране нет обратной связи и возможно по этому мало кто из руководителей идёт под суд. Грабанул пару миллиардов и на другую должность. Более того воруют и в армии и результат тот же.

Бывшие чиновники Украины, которые бежали в Россию и были приняты говорят, что в период Майдана в стране практически не было армии. С введением наших войск на Украину мы опоздали. И снова дурацкий вопрос: "А почему"? Да потому что и у нас не было той армии, которая могла пройти Украину до границы с Польшей. Как её экипировали всем уже известно, а чиновник с большими погонами на свободе. Сейчас власть принимает меры, но кто довёл её до такого состояния так и не ответил, и продолжает занимать очень даже высокий пост. А что же будут делать другие руководители? Думаю, что тоже самое. Наелся и на другое место.

В стране в связи со специальной военной операцией остро встал вопрос импортозамещения. До 1992 года по созданию микроэлектроники Россия шла в ногу с США, даже приезжала делегация и она была удивлена развитием этой отрасли и представители говорили, что Россия идёт наравне с ними. Однако в России именно в 1992 году был провозглашён принцип "всё купим". Ещё советским руководство было принято решение построить небольшой городок Зеленоград, именно для развития микроэлектроники. Строилось жильё, производственные помещения, но после 1992 года эти помещения зияют пустыми глазницами окон и других проёмов. Естественно на это отреагировал действующий президент, но не сразу, слишком развалена была страна, не знаешь за что браться. Недавно на пресс - конференции по итогам переговоров с Лукашенко президент заявил: "Мы не всё сделали, что планировали, но в целом можно сказать на 90 с лишнем процентов задачи, которые мы перед собой ставил и формулировали решены". Неужели начали выпускать "чипы"? В интернете информацию не нашёл, может она засекречена и появились настоящие танки "Армата" и "СУ - 57" в полной комплектации? И в здравоохранении не всё обстоит благополучно. Министр говорит , что в стране не хватает 25 - 26 тысяч врачей, 500 тысяч среднего медицинского персонала. А куда они подевались, в Союзе нехватки такой не было. Зарплата нищенская поэтому нормальные медики разбежались. Зато зарплата чиновников выше в десятки раз чем была в советское время. Вот министр объявил проблему, а что дальше? Ничего, так и будет пока не сменится руководство.

За последние недели наш сильный президент много предложений и даже требований выдаёт правительству, что публикует СМИ. Например, "Россия движется к обретению полного суверенитета". А когда и по чьей причине она потеряла этот самый суверенитет? Россия в составе СССР имела полный суверенитет и где он сейчас? При нынешней власти она будет двигаться к полному суверенитету целыми поколениями. Мы даже бумагу покупаем в скандинавских странах, о чипах можно и не говорить.

Мэр столицы запускает завод "Москвич". Только название российское а сам автомобиль иностранный. И ведь не стыдно мэру и руководству страны. Китайскую модель назовут российским именем , только и всего. Советский Союз тащил Китай по всем программам, а теперь российские чиновники просят руководство Китая оказать помощь, начиная от трусов и до космоса. И Китай великодушно разрешает своим предпринимателям помочь России.

Где же наши уважаемые и образованные граждане? Например, Юрий Болдырев, Николай Платошкин? Статья 32 Конституции РФ разрешает им принимать участие в управлении страной, однако Уголовный кодекс не даёт этого делать.