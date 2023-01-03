Конфликт на Украине может сместить ядерное равновесие в мире

Политолог Андрей Кошкин рассказал о том, как повлияет на ход «военной спецоперации» применение стратегической авиации.

Он прокомментировал заявление командующего Дальней авиацией РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша о том, что участие дальней авиации серьезно усилит воздушную составляющую ВС РФ.

Поэтому Кошкин считает важным применение против Украины ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Спятили они там, что ли?

Дальняя авиация существует главным образом как воздушная составляющая Стратегических ядерных сил, я это как офицер запаса именно ДА помню, вот среди ночи разбуди - отвечу.

Надеюсь, ядерных ударов ДА пока никто не планирует?

Конечно, самолеты ДА могу нести и неядерные заряды, и в большом количестве. Но они по своим ТТХ не должны входить в зону действия ПВО противника. Потому что эти большие бомбардировщики - это мишень очень заметная. Особенно турбовинтовой Ту-95.

Как избежать этого, например, при бомбардировках ФАБ на территории Украины? Да никак.

Конечно, на войне как на войне, и потери бывают с обеих сторон. Но потери бомбардировщиков ДА в неядерном конфликте - это смещение стратегического ядерного равновестия в сторону вероятного противника.

Можем ли мы на это пойти в условиях нарастания глобальных угроз, в том числе и ядерного конфликта?

А.Б.