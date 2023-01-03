В мире происходит восстание против западного порядка

В мире происходит "беспрецедентное восстание" незападных стран против установленного Западом порядка, такое мнение высказал профессор Ван Вэнь в статье для китайского издания South China Morning Post.

Ушедший 2022 год стал годом "девестернизации", поскольку все больше государств – от Китая до Латинской Америки и стран АСЕАН – "тихо, но решительно отвергают западный мировой порядок".

Ван Вэнь обратил внимание на то, что "незападный мир представляет собой невиданную ранее картину". Автор подчеркнул, что речь идет не об открытом противостоянии или конфликте, а лишь о том, что незападные страны начинают задумываться прежде всего о своих национальных интересах, избавляясь от западной зависимости и контроля.

Казалось бы - тоже мне событие, какой-то профессор что-то сказал в газете...

Но факт - попытки глобализации по незападному пути приобретают свою идеологию, теряют стихийность и обретают структуру.

Обратил бы внимание и на источник информации - газету South China Morning Post, старейшую, причем англоязычную газету Китая, выходит ежедневно с 1903 года, т.е. почти на 10 лет старше "Правды", 120 лет в этом году! И тираж только в Гонконге 100 тысяч ежедневно! А в электронной версии - вполне глобальный ресурс.

Так что с "глобализацией по-восточному" мы уже столкнулись, и в силу ряда обстоятельств, движемся именно в этом направлении.

Не скажу, хорошо это или плохо - просто примите как факт.

А.Б.