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Московский листок

За год россияне сильно приблизились к "американскому" типу питания

Опубликовано 03.01.2023 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
За год россияне сильно приблизились к "американскому" типу питания

Цены на блюда в российских ресторанах за прошедший год выросли в среднем на 20%, сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Но по его словам, цены почти не менялись в сегменте фастфуда.

По данным Focus Technologies, в январе—ноябре в Москве посещаемость заведений быстрого питания, включая точки на фудкортах, выросла на 3% год к году, а их обороты за счет роста среднего чека увеличились на 16%. По оценкам «Чек Индекса», заведения фастфуда нарастили число чеков в офлайне и онлайне на 18%, а обороты — на 22%.

Понятно, в точках качественного питания - падение на 20% за год, а в фастфудах - рост на 22% за тот же период.

Также понятно, что в кризис граждане начинают экономить на еде: если раньше из офиса шли за бизнес-ланчем в ресторан, то теперь - в фастфуд. Дешево - и точка!

 А.Б.



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