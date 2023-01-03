Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. Компания также прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса. Как говорится на сайте GTT, решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— говорится в сообщении на сайте компании.

GTT — мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

Понятно, СПГ может быть только американским...

Кстати, а как там с импортозамещением? Уже и емкости для газа производить не можем, только в чужие свой газ закачивать?

А.Б.