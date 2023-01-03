Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в России

Опубликовано 03.01.2023 в разделе комментариев 0

газ нефть
Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в России

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) объявила о приостановке работы в России. Компания также прекратила сотрудничество с российской «Звездой» по контракту о строительстве 15 газовозов ледокольного класса. Как говорится на сайте GTT, решение принято из-за ограничений, предусмотренных восьмым и девятым пакетом санкций Евросоюза.

«С 8 января 2023 года действие контракта со "Звездой" будет приостановлено, и вмешательство GTT на двух самых современных перевозчиках СПГ будет ограничено обеспечением безопасности проектов и целостности технологии в соответствии с действующими международными санкциями»,— говорится в сообщении на сайте компании.

GTT — мировой лидер по производству мембранных контейнерных систем, которые используют для перевозки и хранения сжиженного природного газа. Контейнеры, которые производит компания, необходимы для безопасного хранения топлива в больших объемах при температуре до -163 С.

Понятно, СПГ может быть только американским...

Кстати, а как там с импортозамещением? Уже и емкости для газа производить не можем, только в чужие свой газ закачивать?

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Изумление пройдет, а необходимость платить останется
Изумление пройдет, а необходимость платить останет...
02.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обе стороны уничтожают сами себя (0)
Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в России (0)
За год россияне сильно приблизились к "американскому" типу питания (0)
В мире происходит восстание против западного порядка (0)
Конфликт на Украине может сместить ядерное равновесие в мире (0)
Народ без работы не останется (1)
"Прочь из Москвы" через оливье и селедку под шубой (7)
Глушат активистов на рабочем поле (4)
Изумление пройдет, а необходимость платить останется (0)
Арестович выступил за установление монархии на Украине (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss