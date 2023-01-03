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Московский листок

Обе стороны уничтожают сами себя

Опубликовано 03.01.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Обе стороны уничтожают сами себя

Очень большая обида тут на меня - ничего не говорю о трагедии в Макеевке. Но вы понимаете, что даже если мне что-то новое известно, то я не могу об этом сказать?

Уже даже тут добрые зрители пишут, чтоб внимательней относился к изменениям в законодательстве, а то,мол, "очень боятся меня потерять..." В принципе, если подумать, такая стилистика работы с прессой куда симпатичней, чем сразу "руки за голову".

Но процитирую Ходаковского, он, вроде, не под запретом и в теме ориентируется куда лучше меня, по понятной причине.

"Мы знали, что пункты нашей постоянной дислокации в списках на поражение, и принимали все меры, чтобы максимально минимизировать нахождение там людей. Ну это же очевидно, что будут бить по скоплениям, - разве мы бы действовали не так? Случившегося не изменить, но можно предупредить повторение..."

"Мы знаем, что есть ещё известные противнику объекты с повышенной концентрацией личного состава - ждём реакции военного руководства. Если её не будет, но будет очередной удар противника - расценивать непринятие мер следует исключительно, как предательство".

Понятно, что в любой войне уничтожение максимального количества живой силы противника - это и есть содержание войны. Но в данному случае, хоть мы и боремся с мировым злом, как говорят наши иранские братья, боремся с мировым иблисом, но убиваем при этом сами себя. И тоже самое касается другой стороны. Это не живая сила противника становится мертвой, это мы сами и есть.

Так было в ту Гражданскую, когда лучшие офицеры шли, за неимением патронов, в "психические атаки" на пулеметы своих бывших солдат, а будущий детский писатель так старался уничтожать классового врага, что потом не мог спать до самой смерти: "Мне снились убитые мной в детстве люди"...

Так и эта "невойна", по сути своей, гражданская. И мировой иблис в ней уже победил - обе стороны уничтожают сами себя.

 А.Б.



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