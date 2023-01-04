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Московский листок

Конгресс США стал похож на Верховный совет СССР

Опубликовано 04.01.2023 в разделе комментариев 0

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Конгресс США стал похож на Верховный совет СССР

Палата представителей конгресса США не смогла избрать спикера с первого раза и впервые за сто лет проведет повторное голосование. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может принять присягу и приступить к законотворческой деятельности.

С первой попытки фаворит, республиканец Кевин Маккарти, не получил необходимых для победы 218 голосов, занего проголосовали 203 конгрессмена, за Джефриса — 212, то есть вся фракция демократов, за Биггса — десять. Сам Маккарти ранее оценил численность внутрипартийной оппозиции в 5-20 конгрессменов из 222 членов республиканского большинства в нижней палате конгресса.

Конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования, и такого не происходило с 1923 года. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет требуемого количества голосов.

***

Итак, Америка избрала недееспособный парламент, 222 республиканца и 212 демократов, причем у республиканцев нет единства, что показало прошедшее голосование.

Скорее всего, президент Байден не проведет через Конгресс больше ничего значимого. Но с высокой степенью вероятности, Конгресс не примет и какие-то важные законопроекты из-за отсутсвия выраженного большинства.

Мы это проходили 30 лет назад, потом распалась страна - и этим, кстати, предотвратила кризис западной цивилизации. Но причины западногокризиса никуда не делись, их просто оттянули на время. И недееспособный парламент в единственной сверхдержаве - это один из маркеров этого системного кризиса.

И если Запад потерпит поражение на Украине, как потерпел его в Афганистане и Сирии, даже не полное, не скорушительное - просто "проиграет по очкам", это будет еще одним катализатором кризиса.

Ну а если проиграет Россия, то еще один раз спасет Америку за свой счет.

А.Б.



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