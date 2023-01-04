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Московский листок

Перерезать горло священнику

Опубликовано 04.01.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Перерезать горло священнику

Около 9 часов утра 2 января неизвестный мужчина зашел в храм Покрова Святой Богородицы в Виннице и начал все переворачивать. Из алтаря вышел настоятель церкви протоиерей Антоний Ковтонюк и сделал замечание. После этого злоумышленник напал на священника с ножом и порезал священнику горло. Об этом сообщается на официальном сайте Винницкой епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Понятно, что скорей всего это сделал сумасшедший, но это само по себе ничего не объясняет.

Почему объектом агрессии стал храм "неправильной" церковной организации и ее служитель? 

Это как с содержанием бреда у больных шизофренией - суть заболевания одна, а вот формы разные: сто лет назад это была одержимость бесами, позже больных сплошь облучало ЦРУ (или КГБ), а потом появились инопланетяне.

Лет 30 назад, скорее всего, ворвался бы в какой-нибудь дом культуры или райком ВЛКСМ. А сейчас вот - в православную церковь. Потому что из каждого утюга - про "руку Москвы" в каждом приходском храме. 

По-хорошему говоря, человек, в меру своего больного разуменияч, совершил гражданский поступок, обесвредил беса. Или шпиона. Или то и другое.

Это еще ничего, всего лишь с ножом. А ведь время сейчас военное, вполне мог и со стволом прийти, даже с пулеметом. А случись попасть под мобилизацию, когда гребут всех подряд, и мог вообще приехать на танке. 

Вот, скажем, когда призывают обучаться на иностранной технике, справку из ПНД разве требуют? Да и может не быть товарищ на учете, нет сейчас строгого учета.

А потом представим себе залп из HIMARS на Рождество!

А.Б.



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