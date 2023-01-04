Генсека ООН забыли пригласить на саммит, где он главный модератор

ООН на данный момент нечего объявить относительно "саммита мира", который Украина предложила провести в конце февраля "на площадке Организации Объединенных Наций".

Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Мне нечего сообщить на этот счет. Если будет какое-то развитие этой темы, вы узнаете первыми", - сказал он журналистам.

Хак добавил, что, хотя генсек ООН Антониу Гутерриш был приглашен Украиной выступить в качестве посредника, к проведению мероприятия ни он, ни всемирная организация отношения не имеют.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке Организации Объединенных Наций, и предложил генеральному секретарю ООН выступить в качестве модератора.

Ну, вот так.

Дело в том, что на Украине нет профессиональной дипломатии. Дипломаты абсолютно не знают, что делать на своих должностях - послы троллят руководство страны пребывания (вспомним, как посол Мельник, теперь замглавы МИДа, назвал главу крупнейшей европейской державы "обиженной ливерной колбасой"), но при этом не способны составить элементарного документа. А уж провести конференцию - это вообще "высший пилотаж".

Хотя, кстати, советская Украина, в отличе от других республик, как член ООН имела собвенный МИД. Но независимой внешней политики, понятно, не проводила, а посольства использовались в основном спецслужбами как резидентуры. Немногочисленные же "карьерные" дипломаты находились в роли клоунов.

Потом неожиданно роль дипломатов выросла, а вот сами они до своей роли не подросли.

Вот вам и весь "саммит мира". Если б это было нужно, скажем, США, они бы все организовали за спиной украинских дипломатов. А поскольку речь о простом бла-бла, то... Ну, забыли пригласить основного модератора, генсека ООН. Бывает...

А.Б.