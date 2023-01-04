ФРГ не хочет, чтоб Польша ее обанкротила

ФРГ отказалась вести переговоры с Польшей о выплате ей компенсаций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

"По заявлению немецкого правительства, вопрос о компенсациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, является закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры по этому вопросу", - отмечается в сообщении МИД Польши.

В заявлении указывается, что "нота немецкого правительства поступила 3 января".

Польские власти 1 сентября представили подготовленный экспертами в республике трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн).

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

Полтора триллиона долларов! Я вот себе просто не представляю, какая страна согласилась выплачивать подобную сумму, даже если бы была должна. Это три бюджета Германии на будущий год! По существу, Польша требует, чтобы Германия в добровольном порядке дала себя обанкротить.

Что касается Германии, то после войны она передала Польше огромную территорию на западе и большую часть Восточной Пруссии на востоке. Но современной Польше этого, видимо, мало.

А.Б.