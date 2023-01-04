МВД намерено протащить закон против смешанных браков

МВД России подготовило проект закона, который направлен на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель ведомства Ирина Волк.

За 11 месяцев прошлого года "территориальными органами МВД России принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранным гражданам разрешительных документов для проживания в РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ", отметила Ирина Волк.

Действующий закон "О гражданстве РФ" предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

Что-то никакой выгоды для страны в таком законе я не вижу. А вот коррупционная составляющая - просматривается.

Что такое 400 граждан? Да капля в море. А так в стране некому уже жить, некому работать. Бегут из России граждане! Радоваться надо, что хоть кому-то нужен наш российский паспорт...

Зато теперь каждый нерусский отец русского ребенка будет дрожать, что за ним придут. Хорошо, если найдется денежка откупиться, а если нет - "чемодан-вокзал-чуркистан"... Что-то мне это нехорошо напоминает. Особенно на фоне массовой облавы в Петербурге в новогоднюю ночь.

В Петербурге в новогоднюю ночь задержали 2 тысячи человек!

А.Б.