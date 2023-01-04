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Московский листок

Про водку и селедку. И клятого москаля - як же без него?

Опубликовано 04.01.2023 автором в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Про водку и селедку. И клятого москаля - як же без него?

Неожиданный интерес вызвала и здесь, и особенно на ФОРУМе.мск тема про салат "оливье" и селедку под шубой.

"Прочь из Москвы" через оливье и селедку под шубой

Я всегда знал, что тема про пожрать и выпить объединяет людей, но чтоб настолько... Особенно почему-то во взаимной ненависти. Видимо, некоторым товарищам просто платят за разжигание, иначе не могу объяснить, как вопрос новогоднего стола может стать поводом к моей лично мучительной казни. Если платят, то понятно - не будет тебе ни водки, ни селедки, пока не нагавкаешь положенного. Кстати, привычный элемент украинской политической культуры - ни буквы без предоплаты в 50%, и второй половины не будет.

А поднявший эту тему мэр Днепропетровска Филатов, читатели напомнили, это автор мема 2014 года: "Обещайте им что угодно - вешать будем потом!"

А про холодец так духоподъемно говорил...

Не жизнь, а сплошное разочарование.

 



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