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Московский листок

Макрон пообещал Зеленскому бронемашины

Опубликовано 05.01.2023 в разделе комментариев 0

франция макрон
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины

Франция поставит Киеву бронемашины AMX-10 RC, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters. 

«Впервые бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии», — сказал он. 

Ранее Макрон пообещал, что страна будет неизменно поддерживать Украину «до победы», а президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон допускает возможность отправки на Украину боевых машин пехоты (БМП) Bradley.

***

Ну, с таким чудом техники как Bradley у США были проблемы даже в Ираке, особенно с ее вертикальной боковой броневой стенкой, представляющей собой идеальную мишень. Ну а легкий колесный танк AMX-10 RC создавался совершенно для другого театра военных действий, да и для другой эпохи - все-таки машина начала производиться в далеком 1976 году. Я тогда еще в школе учился...

Украина будет самой северной из стран, имеющих на вооружении AMX-10 RC - кроме Франции они стоят на вооружении таких мощных армий, как в Камеруне, Марокко, Катьаре, ОАЭ, Сингапуре...

Как раз сейчас стартовала оборонная программа «Скорпион», которая предусматривает замену AMX-10RC и ERC Sagaie на EBRC Jaguar. Поставки начались в феврале 2022 года и составят 300 единиц к 2030 году. Так что Украина подвернулась очень кстати, не выбрасывать же...

***

Вопрос совсем в другом. Франция не воевала с Россией со времен Крымской войны середины 19 века, а потом во всех крупных войнах выступала как союзник. И отношения у двух стран строились весьма близкие - еще будущий маршал и министр обороны СССР Родион Малиновский в Первую мировую войну сражался во французской армии - это был единственый советский маршал, свободно говоривший по-французски.

Во Второй мировой достаточно вспомнить полк "Нормандия-Неман", воевавший в составе Советской армии и сотни русских белоэмигрантов, сражавшихся во французском Сопротивлении.

Но есть и менее известные факты из нынешнего времени. Не менее пятнадцати крупных французский авиционно-космических фирм имеют долгосрочные отношения с российским авиапромом. Авионика, двигатели... Да что там - учебно-боевой МиГ-АТ, по сути, российско-французский. Для французского производителя разрыв этих отношений - это разорение.

Как разорением стал для французского судостроения неожиданный разрыв контракта на поставку вертолетоносцев типа "Мистраль".

Раненый осколком снаряда от французской самоходной артиллерийской установки Caesar во время обстрела гражданского объекта, Дмитрий Рогозин написал письмо послу Франции, в которое вложил "на память" осколок, извлеченный из его шеи. Я всегда говорил, что Рогозин - талантливый пиарщик, много лет занятый не своим делом.

"С удовольствием вспоминаю наше с Вами общение, - пишет Рогозин, - совместные поездки на Бородинское поле и на Байконур. Мы тогда много и часто обсуждали перспективы российско-французского политического и экономического сотрудничества".

Ну так вот, сотрудничество закончилось, а кто виноват - пусть разбирается прокуратура Пятой республики. У них не Россия, бывает, что и бывших президентов сажают за куда меньшие прегрешения. А тут два президента подряд, по явному указанию извне, наносят многомиллиардный ущерб - один судостроению, другой - авиа-космической отрасли.

И ради чего? Чтобы поставить в долг неплатежеспособному государству груду устаревшей военной техники? Кстати, такого рода сделки всегда считались наиболее коррупционными...

А.Б.



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