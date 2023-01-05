Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено

Почти всех военных, пострадавших в ходе удара по Макеевке, перевели в другие регионы России, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с замминистра обороны Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетившем раненых в больницах Ростовской области и ДНР.

По его словам, всем раненым бойцам удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь, поскольку они начали поступать в больницу Макеевки очень быстро.

Не будем обсуждать героизм солдат и профессионализм врачей - тут все в порядке, кроме одного - кроме старой истины, что героизм одних - это прямое следствие преступления других.

Почему раненые военные стали поступать в гражданскую больницу в Макеевке? Где в это время были полевые госпиталя, средства медицинской эвакуации и госпитальная база тыла?

8 лет войны, конечно, полияли на опыт и навыки медперсонала в больнице в Макеевке, но сама больница - гражданская, в ней нет ни нужного количества операционных, ни экстренных хирургических бригад для массового поступления раненых. Да просто мест в палатах, чтоб разместить разом полсотни раненых - просто нет! Можно, конечно, поместить раненых по коридорам, но где взять нужное количество медсестер, чтоб делать перевязки и ставить капельницы такому количеству раненых сразу!?

Все это должно быть в военном госпитале, именно в расчете на массовое поступление, но, похоже, госпиталя нет! И никто даже не думал его разворачивать.

При чем тут вообще губернатор Самарской области и другие гражданские чиновники? Разве это их дело - эвакуация раненых и оказание им врачебной помощи?

Где главный военный хирург фронта? Армии? Корпуса?

Где система медицинской эвакуации до госпитальной базы тыла, если раненых посещают в больницах Ростовской области и ДНР? Рогозин довольно быстро оказался в специализированном госпитале в Ростове-на-Дону, это хороший госпиталь и главное - он профильный. Но в ДНР такого нет, и что за больницы Ростовской области, это все та же многострадальная больница в Новочеркасске? Конечно, Рогозин с осколком в неизвестном мне месте, вовремя прооперирован и доставлен в Москву на долечивание, а больничка в Макеевке тоже имеет возможность направлять раненых прямо в госпитали имени Вишневского или Бурденко?

Я об этом писал и говорил уже - где система поэтапной эвакуации и оказания помощи больным и раненым, какая была в армии еще во Вторую мировую войну?

А.Б.