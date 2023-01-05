Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Начался отзыв признаний независимости Косова

Опубликовано 05.01.2023 в разделе комментариев 0

лавров мид
Начался отзыв признаний независимости Косова

Президент Сербии Александр Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

- Ожидаем и десятую, — сказал сербский лидер. Понятно, что не сильно великие страны, но факт.

По его словам, в настоящее время 106 стран не признают независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», позиция трех стран точно неизвестна.

А чем независимость Косова лучше, чем независимость Абхазии или Приднестровья?

Разве что тем, что в Приднестровье вот уже 30 лет ни одного выстрела, а в Косово межэтническое противостояние продолжается и по сей день.

Я понимаю, признали независимость, провели границу - мальчики налево, девочки направо, и поножовщина закончилась. Как в той же Абхазии. Но ее не признают так называемые "цивилизованные страны", и никогда не признают, хотя войны там давно нет.

Но зачем было признавать независимость Косова? Раньше как бы косоваров притесняли сербы - провели границу, что? Теперь сербов гнобят косовары, уже на основе своего суверенного права гнобить на своей земле кого хотят.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Изумление пройдет, а необходимость платить останется
Изумление пройдет, а необходимость платить останет...
02.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию (0)
Как на самом деле "санкции не работают" (0)
Начался отзыв признаний независимости Косова (0)
Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено (0)
Не по Сеньке трубка, или ещё одного могильщика СССР не стало (1)
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины (4)
Про водку и селедку. И клятого москаля - як же без него? (0)
МВД намерено протащить закон против смешанных браков (2)
ФРГ не хочет, чтоб Польша ее обанкротила (3)
Генсека ООН забыли пригласить на саммит, где он главный модератор (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss