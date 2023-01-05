Начался отзыв признаний независимости Косова

Президент Сербии Александр Вучич перечислил девять стран, которые в последнее время отозвали признание самопровозглашенной республики Косово: Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

- Ожидаем и десятую, — сказал сербский лидер. Понятно, что не сильно великие страны, но факт.

По его словам, в настоящее время 106 стран не признают независимость Косово, «84 недвусмысленно признают», позиция трех стран точно неизвестна.

А чем независимость Косова лучше, чем независимость Абхазии или Приднестровья?

Разве что тем, что в Приднестровье вот уже 30 лет ни одного выстрела, а в Косово межэтническое противостояние продолжается и по сей день.

Я понимаю, признали независимость, провели границу - мальчики налево, девочки направо, и поножовщина закончилась. Как в той же Абхазии. Но ее не признают так называемые "цивилизованные страны", и никогда не признают, хотя войны там давно нет.

Но зачем было признавать независимость Косова? Раньше как бы косоваров притесняли сербы - провели границу, что? Теперь сербов гнобят косовары, уже на основе своего суверенного права гнобить на своей земле кого хотят.

А.Б.