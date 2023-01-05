Как на самом деле "санкции не работают"

Французский экспат Александр, на протяжении 20 лет живущий и работающий в России, рассказал, что большая часть россиян не испытывает какого-либо дефицита и не ощущает санкций, своими впечатлениями он поделился в беседе с телерадиокомпанией RTL.

“Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления. У нас есть белорусское фуа-гра, привезенное из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все", - сообщил француз.

Перед Новым годом Такер Карлсон тоже показал какого-то дрища в московском гипермаркете, где тот на 7 долларов накупил корзину вполне годной еды. Ну и показал, что полки магазина совсем не пустуют, а, наоборот, очень даже впечатляют.

Ну да, я сам перед Новым годом в обычном "Перекрестке" видел, чего раньше не было - крымскую барабульку, крымскую же рапану и азовскую стерлядь, причем по цене, которая вовсе не вызывает возмущения.

Все это как иллюстрация к теме "Санкции не работают".

Ну ладно, когда в середине осени такой репортаж опубликовал австралиец Рассел, реально живущий сейчас со своей женой в Апрелевке - это было классно.

Но вот римейки того репортажа Рассела в исполнении других граждан - это уже похоже на заказуху. Ну прикинем: какой-то американец засунул в... билет в карман и поехал в Москву, чтобы купить там молока и куриного фарша на 7 долларов? Вот так захотелось ему истринского молока... Кстати, в Истринском районе нет молочных ферм, но это к слову.

Если бы вся экономика состояла из жратвы, все было бы хорошо. Может быть, есть счастливый Иван Иваныч, все потребности которого - это водка и салат "оливье" плюс китайские говнодавы, чтоб дойти до магазина.

Но вот вчера в аптеке я не смог купить необходимый мне клопидогрел - нет поставок. Предложили аспирин... Ладно, нашел, достал.

А связь в столице стала работать хуже, чем в донбасском поселке до 2014 года - это как?

Главное - всем стало резко не хватать денег, даже на то, на что раньше хватало.

А.Б.