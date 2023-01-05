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Московский листок

На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию

Опубликовано 05.01.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию

"Возвращение" Украиной территорий Донбасса и Крыма — нереалистичная задача для украинского командования, пишет директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

"Донбасс, который находится под контролем России с 2014 года, уже будет гораздо более сложной задачей для Украины. В то время как освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Российскую Федерацию и сильно милитаризован с 2014 года, вряд ли кажется реалистичным", — говорится в публикации.

Меллинг считает, что Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы.

Оценка более, чем реалистичная. Украина 8 лет вела войну для возвращения Донбасса, результат известен. Сейчас военные действия по масштабу сраванимы с Вьетнамом и Корейской войной, но результат также понятен.

В общем, из оценки директора Германского совета по международным отношениям вывод виден только один - надо замораживать конфликт, проводить демаркационную линию по фактической линии фронта и начинать долгие и нудные переговоры. Они могут длиться десятки лет без видимого результата.

Но на самом деле результат есть - перестают гибнуть люди и разрушаться города, налаживается мирная жизнь, если смотреть на Корею или Тайвань - не такая уж и плохая.

 А.Б.



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