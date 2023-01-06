Единороссовский "Титаник"

(вторая часть «К столетию Союза»)

Еще один товарищ удивил утверждением «назло маме уши отморожу», что Россия должна прекратить империалистическую СВО. Разве что товарищ молодой, поэтому извинительно. Но оный заявил, и если поражение произойдет, народ возмутится, и устроит социалистическую революцию. Ну, а что, призывал же Ленин к поражению своего правительства во время первой мировой войны, и сработало.

Что ж ты будешь делать, опять двадцать пять. Мало того, что история с поражением искажается; так еще и истина конкретна. Все течет, все изменяется, и что было верно вчера, неверно сегодня. То есть, Ленин призывал к поражению ВСЕХ ПРАВИТЕЛЬСТВ, участвующих в войне, и с соответствующим братанием войск, шедшим уже стихийно. Разве что вариации пошли в связи с Брестским миром; но общая стратегия на мир вызвала огромное сочувствие народов планеты. Отсюда и бунт французских моряков во время интервенции, и саботаж военных отгрузок британскими рабочими, и даже почва для немецкой ноябрьской революции.

А вот вам другая и не менее драматичная ситуация в российской истории, называемая «великой смутой». Представим, что Минин с Пожарским обращаются к Речи Посполитой – а давайте жить дружно. Ага, ляхи расплакались от умильности, и сами вернулись домой. Большего маразма и не придумать. Следовательно, Минин-Пожарский сотоварищи сделали абсолютно правильно, призвав к большему напору на врага, и с соответствующим ополчением. И тоже все сработало.

Спрашивается, в какой исторической ситуации Россия находится сейчас – в первой или второй?!... Согласятся те же поляки с НАТО на быстрый и взаимоприемлемый мир?!.. Риторический вопрос для любого, смотрящего в окно. Поэтому ленинский маневр, понимаемый к тому же превратно, здесь абсолютно ни причем – и призывы к поражению в СВО оборачиваются инфантилизмом.

Но и другая крайность существует. Другие «левые», - видать, излишне старые, - заявляют, что народ погряз в мещанстве и потребительстве. Больших забастовок и манифестаций нет и в помине. Вот и нечего заниматься, понимаешь, ребячеством; а надо вести культурно-просветительскую работу в лучшем случае.

Но в тихом омуте черти водятся. К примеру, если выяснится к лету, что страдания от инфляции напрасны, а эффект от СВО нулевой, – где стояли, там и стоим фактически, - автор не позавидует Кремлю. Тогда отец выговорит сыну, - а тот, допустим, армейский капитан, - бл.дь, воевать не умеете. Жена начнет пилить мужа за дороговизну, а тот, допустим, охотник со стажем. Сестра начнет укорять брата, а тот, допустим, в местном ФСБ. А уж дед пошлет всех лесом тем более, и за державу обидно. И если социалисты заявят во всеуслышание, что нужен напор на врага еще больший путем создания современного и мощного Советского Союза, народ скажет - ату единороссов! В шею их! Надоели до ядреной фени.

Следовательно, про случай назло маме уши отморожу уже ясно. Но и другая крайность вечной стабильности не верна. Ничто не вечно под луной. А раз с крайностями определились, можно и нужно поговорить о политическом раскладе.

***

Если западные фашисты, - а таковые именно фашисты, и нечего строить иллюзии, - придут сюда, то будет худо. Да что там, худо, - российский народ будет уничтожаться вплоть до применения биологического оружия, - и по готовым лекалам гитлеровских планов. Поэтому или мы – или они.

Автор не отказывается от главного положения, что стратегия российских социалистов в двадцать первом веке заключается в мощном агропроме (АПК), и в отличие от ВПК в двадцатом. Чтобы фронт и тыл, так сказать, слились в гармонию. Но это расклад на все столетие; а первый этап, выходит, заключается в разгроме киевской хунты. Стратегия роста на нынешний момент – это победа над местным рейхом. А почему над местным, потому что появился большой и главный.

Палата представителей США не может избрать республиканского спикера даже большинством мест самих республиканцев. Это означает, что либерально-фашистский переворот дошел до верха. Да, бузотерами против Маккарти являются вроде бы свои; но автор уверен, это закулисная игра. Если демократы поставят своего спикера если не по номиналу, то по духу, - а стоит напомнить, что сенат и президент уже за ними, - то однопартийная хунта сложится по второму кругу. И тогда смысл переворота очевиден. Западные корпорации сделали уже твердую ставку на либерально-фашистский рейх во главе со штатовскими демократами.

Более того, идеологическое сопровождение переворота началось в мировом масштабе. Западные «либералы» стали называться … левыми! Да и черт бы с ними, и пусть сходят с ума; но и российские «патриоты», РИА НОВОСТИ в частности, подыгрывают этому, называя «либералов» левыми в своих статьях. Выходит, шулеры нашли друг друга, и для аферы в две руки. Нет уж, мы, российские социалисты, не будем играть по правилам выбора между жабой и гадюкой. Если надо взять что-то полезное от западной жабы, и тот же высокий МРОТ – возьмем. Если надо взять что-то полезное от единороссовской гадюки, и борьбу с фашизмом – возьмем. А потом, хлоп, похерим обоих третьим способом – СОВЕТСКОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ! И вот кто такие настоящие левые, и каковы уже наши правила.

Но все же, не успеешь перевести дух в борьбе с леволиберально озабоченными, левопатриотически хитрые качают права. То есть, некоторые россияне продолжают витать в иллюзиях насчет компетенции правящего режима. Мол, если после лихих девяностых получились тучные нулевые, то утрясется и ныне. Якобы опытные единороссы вырулят.

Чушь! Финита ля комедия. Без качественных изменений уже никак. Потому что весь режим попал в ловушку бедности. К примеру, если не поднимать МРОТ нормальными темпами, то никогда не слезть с сырьевой иглы. И никакого стимула для трудового творчества, и никакого спроса для высокотехнологичной продукции. А если поднимать, - еще раз, в условиях этой системы, - все развалится по причине монополизма и коррупции. Инфляция сорвется с цепи. Поэтому, или всю систему надо менять - или оставаться в ловушке бедности до ужасных последствий.

Кстати, все нынешние цифири Кремля, что такой-то хороший платежный баланс, такой-то низкий дефицит бюджета и подобное — это бред, бред и еще раз бред. Говоря образно, но верно, это про хороший паек зэка на зоне. Но стоит жить по-человечески, и с нормальными расходами семьи на воле; бюджеты и балансы ухнут в тартарары. Вы что же там, в Кремле, думаете, что нормальные люди не понимают простейшую махинацию по ступору МРОТ и недооценке рубля?!.. Рубль можно сделать пятьдесят за доллар хоть сейчас, и ресурсов немерено. Ан нет, власть боится взрыва импорта даже в нынешних условиях. Но это не люди виноваты, и они заслужили хорошую жизнь – а дебильное правительство.

Но более того, единороссы просмотрели фашизацию Киева, и пытаются наверстать упущенное посредством СВО. Но соответствующий бардак подтачивает сырьевую экономику, - к примеру, сравните стоимость подсолнечного масла до и после, а также хлеб, молоко, мясо, соки и так далее, - и народ беднеет по нарастающей. Да, Кремль компенсирует в час по чайной ложке, но плетью обуха не перешибешь. Так что вторых нулевых не будет. Ловушка бедности создана, да еще отягощённая боевыми действиями.

Но это не значит, что не надо воевать. Фашизм везде фашизм. Но это значит, что пора думать о другой системе в принципе. И оная называется советской демократией, которая и победу одержит, и из ловушки бедности вырвется. Автор говорил на эту тему много раз, смотри на этом сайте или здесь https://t.me/kracnayaarmia/18 Но на ловца и зверь бежит, когда еще один товарищ спросил «а как это конкретно». Да, оный согласен с поголовными советскими республиками, с кластерной организацией правительства, с советскими выборами вплоть до трудовых коллективов; но как бы здесь и сразу, или с чего начинать.

Ну, возьмем самый тяжелый случай. Если стартового капитала ноль, и никаких связей насчет работы, то ничего кроме сайта с краудфандингом не остается. Но только в том случае, если сайт будет стоять горой за создание муповских предприятий. Ах, да, но тогда продолжается спор насчет социального двигателя перемен.

Да какие перемены, иной мещанин скривится, когда ваш хваленый рабочий класс спит. Да, непосредственный рабочий типа ВПК или углеводородов, да даже промышленности, живет нормально. Квартира, машина, дача, низкий процент банка холдинга, куда входит завод — это неплохо. Но беда в другом. Этот рабочий имеет жену, родителей, детей. И найти подросшему ребенку нормальную работу – вечная головная боль. А если девушка, боль вдвойне. Родители получают пенсию так себе, разве что не сдохнуть с сегодня на завтра. Жена мыкается или индивидуальным предпринимателем, или тратит последние нервы учителем в школе. Поэтому тому помоги, то купи - и на старость с домиком на юге ни то, что не остается, а как бы дачу достроить до нормального состояния.

Вот и получается, что бастовать рабочему бессмысленно. По крайне мере, во многих случаях. Да уволят с хлебного места к чертовой матери, и вся недолга. А окружающие ни то, что не поддержат, а еще и покрутят пальцем у виска. Но если рабочий увидит политика с четкой программой по увеличению нормальных рабочих мест, и куда можно устроить жену-детей – все, он ваш. Вот тебе взносы на твой сайт и поддержку штанов. Бери, только шевели задницей!

Народ отнюдь не так пассивен, как путинские СМИ навязывают. Но социальный драйв молодежи и среднего возраста принял современную структуру; и к которой, к сожалению, левая оппозиция не может приспособиться до сих пор (вот смотришь «Аврору» иной раз, и сплошную бодягу больше десяти минут не выдерживаешь). Политическая цель должна быть не в бла-бла-бла за все хорошее против всего плохого - а в четком проекте, сулящем хорошие рабочие места! Еще раз, смысл российской политики стал современным; и чем запад привлекал в свои лучшие годы, и типа Западной Европы восьмидесятых. И это - борьба за ХОРОШИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА! И вот мы возвращаемся к нашему сайту с краудфандингом.

Умри, но дерись за создание муповских предприятий по всем направлениям жизни муниципалитета. По транспорту, по ЖКХ, по строительству, по торговле, по агропрому. И не слушай никого, что де МУП неэффективны или не разрешены. Эти разговоры для глупых и трусливых. Потому что МУП для местных акционерщиков и прочих монополистов - серпом по причинному месту. Это КОНКУРЕНЦИЯ, и с вытекающим качеством товара по приемлемой цене. Вот один сибирский губернатор открыл в региональной столице транспортный МУП. И цены прежней акционерной колонны просели на пятнадцать процентов за несколько дней! Водители частников, кстати, уперлись, и не позволили снизить свои расценки – и пришлось только акционерной мафии прижать свои доходы. Подумаешь-ка, несчастье.

А если еще и сам МУП взять в аренду трудовому коллективу, и с распределением зарплат на уровень честнее и эффективнее, так тем более. Да, в трудных случаях, для этого понадобится местная Советская власть сначала. Но зато потом будет легче гораздо.

И пожалуйста, вот вам приличные места для молодежи и среднего возраста. Да один агропромовский МУП даст кучу рабочих мест. Или, к примеру, МУП будет проводить тепло-газ-воду в садоводства и поселки-деревни на промышленной основе, и чтобы жить там комфортабельно и зимой; с освобождением квартир для семей детей тем более. Да народ на руках носить будет. И точно также в строительстве и во всем остальном, когда конкуренция по стоимости метра будет между арендным МУП и акционерными частниками. И заработать можно вполне, и даже отца обогнать.

И подобный сайт будет поддержан народом с соответствующими взносами. А там можно баллотироваться в депутаты на волне известности, и так далее. Потому что сайт будет заниматься насущным делом – созданием нормальных рабочих мест в виде линейки МУП. И рабочий класс, о котором так трещат зюгановцы и прочие «левые», будет помогать сам; потому что касаемо его коренных интересов в лице семьи. И вот «как это конкретно». Ну а, дальше само пойдет. И до советской демократии недалеко.

***

Итого. Автор заявляет, что единороссовский режим прекратит свое существование в течении полутора лет. Даже в течение этого года, но полгода для страховки. И по простой причине – мы имеем единороссовский «Титаник» с соответствующим финалом.

Потому что, во-первых, США, выйдут на полномасштабную тропу войны. Маски будут сброшены окончательно. Пауэлл, в частности, не осилит резкое поднятие ставки для сдерживания инфляции, - акционеры не разрешат, и коль зомби-компании обрушат половину экономики, - и у янки единственный выход держать инфляцию доходами ВПК от войны. Они понимают это; и вполне вероятно, корпорации готовят либерально-фашистский рейх в роли ударного кулака. Вот и айсберг, и смотри выше еще раз. Кстати, не надо смотреть, что Байден старый. Наоборот, это удобно, - потрясающе удобно, - для проведения агрессивной политики. Этот идиот подпишет, что потребуется.

Во-вторых, российская ловушка бедности будет ухудшена боевыми действиями. То есть, национальная гордость россиян будет ущемлена бесконечными терактами с топтанием в Донбассе; и падение уровня жизни с инфляцией разозлят к середине года основательно. Так что впереди трудные времена.

И еще беда в том, что многие россияне поражают наивностью, воспринимая текущие события на уровне чеченских кампаний. Ну, повоюем, потом замиримся, потом еще повоюем, а жизнь будет идти своим чередом. Нет, нет и еще раз нет! На этот раз все иначе. Или они нас – или мы их. Середины тут нет. Так что единороссовский «Титаник» можно списывать со счетов. Он не поможет. А вот о втором Советском Союзе надо думать всерьез. И строить его чем быстрее, тем лучше.