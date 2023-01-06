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Московский листок

Рождественского перемирия не будет

Опубликовано 06.01.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Рождественского перемирия не будет

Президент Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", — говорится в заявлении Путина.

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества, заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк негативно отреагировал на предложение президента России: "Россия должна покинуть оккупированные территории - только тогда у нее начнется "временное перемирие", - написал Подоляк в четверг в Twitter.

***

Сам по себе ответ на уровне советника президентского офиса - это уже ПНХ. Ну и содержание: "Россия должна..."

Малыш, Россия тебе ничего не должна, не занимали "до получки".

Наоборот, вся история украинской государственности - это цепь одолжений со стороны России. Начиная с территории: сравни, что воссоединил с Россией Богдан Хмельницкий в середине 17 века, и то, чем располагает современная Украина - ведь в 5 раз больше стало замли, и завоевала ее для Украины Россия. Предоследнее приобретение, ради которого Украина палец о палец не ударила - это земли Западной Украины, присоединенный к вам Сталиным, которого вы проклинаете вместо утреннней молитвы. Не к РСФСР, а именно к УССР присоединил эту территорию "кровавый тиран". 

Оставлять эту землю Польше не было никакой возможности - вы ж друг друга с поляками резали на Волыни так, что средние вка показались бы временами великого гуманизма. Полякам отдали Силезию и Восточную Пруссию, предварительно отселив оттуда всех немцев - это было актом гуманизма. потому что вы поляки бы их всех вырезали, как вырезали оставшихся чудом в живых после войны евреев. Украинцы тоже, кстати, постарались. Ну и отблагодарили Россию хорошо - убили генерала Ватутина, освобождавшего Галичину от немцев.

Последним подарком был Крым, переданный Украине в 1954 году. 

Когда вернули Крым, случилась абсолютно непонятная радость крымского населения - свет! На улицах появился свет! Отвыкли. Потом появился асфальт на дорогах, зарплаты и пенсии, причем не к дню выборов, а каждый месяц. Горячая вода, газ, автобусы и троллейбусы, в которые не страшно заходить, электрички, в которых не боязно ездить, еда, которую не страшно брать в рот... Построили мост, который вы пытались взорвать. Построили две электростанции, которые вы тоже пытаетесь повредить своими БПЛА. Запустили заводы, загрузили их заказами, отремонтировали санатории и дома отдыха, начали возрождать крымское земледение и виноделие... Ну, в общем, вели себя как настоящие оккупанты.

А теперь, малыш, ответь - ты сам веришь, что Россия вот прямо сейчас возьмет, и вернет в ваши кривые руки все это?

Значит, будут продолжаться обстрелы, будут приходить закрытые гробы, а еще чаще - уведомления о "пропавших без вести", так экономней, не надо ничего платить семьям. Уже 100 тысяч в земле, но этого ведь мало, нужна "победа", перемога. Любой ценой. Уступать нельзя. Вот-вот из Европы начнут высылать военнообязанных - домой, в родную землю. Вот-вот начнете призывать женщин - а за что им поблажка, пусть тоже умирают.

Я не сторонник Путина, он много, за что должен ответить. Но не в Гааге, а здесь, в России. Но сейчас он предлагает хотя бы пару дней не убивать. Попробовать, может, получится.

И что в ответ?

Понятно, украинцев еще много, офису президента Украины расходного материала хватает.

А.Б.

PS. Пока верстался номер и президент Зеленский тоже успел отвергнуть предложения о рождественском перемирии.



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Всего комментариев к статье: 2
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ПНХ
U-kroper написал 06.01.2023 00:35
Высер кацапского шовиниста.
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.
0011 написал 06.01.2023 00:31
Баранов.
Опездало ты каацапорылое.
У россиян только два пути - или домой в Россию, или в могилу.
Оккупантов всегда гонят или убивают.
Выбирай.
И помни.
На Нюренбнргском процессе идеологов и пропагандистов режима приговаривали к смертной казни.
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