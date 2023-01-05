Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Хорошо, когда ничего не происходит

Опубликовано 05.01.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Жизнь еще не пришла в норму после Нового года, впереди Рождество...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Сегодня чуть припозднился с новостями. Честно проспал. Ничего не произошло. И знаете - чувствую себя при этом вполне превосходно...

Хорошо, когда ничего не происходит.

 

Ну ладно, теперь кратко.

- МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате репараций

- Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

- Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО

- Bloomberg: поставки российской нефти в декабре 2022 года сократились до минимума

- В системе отопления Москвы начали повышать температуру, ждем морозов

 

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1. Макрон пообещал Зеленскому бронемашины

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Начался отзыв признаний независимости Косова

https://forum-msk.org/material/news/1...

4. На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию

https://forum-msk.org/material/news/1...

5. Как на самом деле "санкции не работают"

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хорошо, когда ничего не происходит (0)
На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию (4)
Как на самом деле "санкции не работают" (4)
Начался отзыв признаний независимости Косова (0)
Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено (3)
Не по Сеньке трубка, или ещё одного могильщика СССР не стало (8)
Макрон пообещал Зеленскому бронемашины (7)
Про водку и селедку. И клятого москаля - як же без него? (1)
МВД намерено протащить закон против смешанных браков (3)
ФРГ не хочет, чтоб Польша ее обанкротила (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss