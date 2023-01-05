Здравствуйте! Жизнь еще не пришла в норму после Нового года, впереди Рождество...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Сегодня чуть припозднился с новостями. Честно проспал. Ничего не произошло. И знаете - чувствую себя при этом вполне превосходно...
Хорошо, когда ничего не происходит.
Ну ладно, теперь кратко.
- МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате репараций
- Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи
- Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО
- Bloomberg: поставки российской нефти в декабре 2022 года сократились до минимума
- В системе отопления Москвы начали повышать температуру, ждем морозов
Теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1. Макрон пообещал Зеленскому бронемашины
https://forum-msk.org/material/news/1...
2. Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. Начался отзыв признаний независимости Косова
https://forum-msk.org/material/news/1...
4. На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию
https://forum-msk.org/material/news/1...
5. Как на самом деле "санкции не работают"
https://forum-msk.org/material/news/1...
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