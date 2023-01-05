Здравствуйте! Жизнь еще не пришла в норму после Нового года, впереди Рождество...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Сегодня чуть припозднился с новостями. Честно проспал. Ничего не произошло. И знаете - чувствую себя при этом вполне превосходно...

Хорошо, когда ничего не происходит.

Ну ладно, теперь кратко.

- МИД ФРГ официально отказал Польше в выплате репараций

- Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону у офиса президента Южной Кореи

- Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила контракт в зоне СВО

- Bloomberg: поставки российской нефти в декабре 2022 года сократились до минимума

- В системе отопления Москвы начали повышать температуру, ждем морозов

Теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1. Макрон пообещал Зеленскому бронемашины

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2. Системы поэтапной эвакуации раненых и больных в войсках так и не обнаружено

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3. Начался отзыв признаний независимости Косова

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4. На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию

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5. Как на самом деле "санкции не работают"

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