Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бедные стали беднее, а богатые - богаче!

Опубликовано 06.01.2023 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Бедные стали беднее, а богатые - богаче!

Россияне в 2022 году потратили 25 миллиардов рублей на элитные квартиры в Сочи. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее.

Всего за прошлый год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3 процента меньше, чем в 2021 году. Однако это снижение компенсировал рост цен за квадратные метры. Средняя сумма сделки по такой недвижимости в 2022 году увеличилась с 16,3 миллиона до 23,7 миллиона рублей.

Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17,7 процента в 2021 году до 30,2 процента в 2022 году. В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37 процентов.

Все это описывается одной фразой: бедные стали беднее, а богатые - богаче!

Тем, кому в Сочи надо просто квартиру для житья, стало не по карману, а инвестиционные сделки выросли - рубль непонятно, чем обеспечен, а элитная квартира в Сочи в любом случае чего-нибудь, да будет стоить...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хорошо, когда ничего не происходит
Хорошо, когда ничего не происходит
05.01.2023
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
100 лет СССР! Главный феномен советского проекта
31.12.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На Рождество запорожцы больше не пишут писем... (1)
Хотел продать себя, попал на пропаганду (0)
Машин будет мало, они будут плохими и дорогими (0)
Выборы спикера в Конгрессе США: 11-я попытка мимо (0)
Бедные стали беднее, а богатые - богаче! (0)
Рождественского перемирия не будет (8)
Единороссовский "Титаник" (7)
Хорошо, когда ничего не происходит (0)
На Западе есть вполне рациональные точки зрения на украинскую ситуацию (3)
Как на самом деле "санкции не работают" (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss