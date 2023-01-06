Россияне в 2022 году потратили 25 миллиардов рублей на элитные квартиры в Сочи. Это на 40 процентов больше, чем годом ранее.

Всего за прошлый год на курорте продали 1062 элитные квартиры на первичном рынке. Это на 3 процента меньше, чем в 2021 году. Однако это снижение компенсировал рост цен за квадратные метры. Средняя сумма сделки по такой недвижимости в 2022 году увеличилась с 16,3 миллиона до 23,7 миллиона рублей.

Доля элитных квартир на первичном рынке среди всех типов жилья выросла с 17,7 процента в 2021 году до 30,2 процента в 2022 году. В целом объем продаж жилой недвижимости на первичном рынке в Сочи сократился на 37 процентов.

Все это описывается одной фразой: бедные стали беднее, а богатые - богаче!

Тем, кому в Сочи надо просто квартиру для житья, стало не по карману, а инвестиционные сделки выросли - рубль непонятно, чем обеспечен, а элитная квартира в Сочи в любом случае чего-нибудь, да будет стоить...

А.Б.