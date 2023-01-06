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Московский листок

Выборы спикера в Конгрессе США: 11-я попытка мимо

Опубликовано 06.01.2023 в разделе комментариев 0

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Выборы спикера в Конгрессе США: 11-я попытка мимо

Бывший президент США Дональд Трамп выдвинут на пост спикера палаты представителей после 10 неудачных попыток голосования.

Конгресс США стал похож на Верховный совет СССР

Кандидатуру Трампа предложил республиканец Мэтт Гетц, он уже голосовал за экс-президента, когда законодатели предприняли седьмую попытку выбрать спикера, тот раунд политик завершил с одним голосом в свою поддержку.

Трамп не является членом палаты, поэтому никак не станет спикером.

Это уже 11-я попытка избрать спикера палаты. Лидеру республиканского большинства Кевину Маккарти третий день подряд не удается преодолеть внутрифракционную оппозицию и набрать необходимые для победы 218 голосов.

Вероятней всего, и сейчас Маккарти не наберет нужного количества голосов, поскольку уже больше 10 республиканцев выступили за альтернативных кандидатов.

В общем, это типичный парламентский кризис: у республиканцев большинство, но они не могут его реализоваться сами из-за себя.

На самом деле кризис политических институтов в США возник не вчера, а как минимум с избрания Обамы, по сути, человека "без роду, без племени". Которому авансом дали Нобелевскую премию мира, а он тут же начал войну, самую долгую в истории США.

Продолжением кризиса было избрание Трампа - человека, ранее не бывшего ни губернатором, ни вице-президентом, ни госсекретарем - вообще не занимавшим ранее государственных должностей. Это раскололо страну, едва не привело к отделению Калифорнии.

Отдельной строкой - избрание Байдена, находящегося в пресенильном состоянии.

И Конгресс без спикера, который не может приступить к своим конституционным обязанностям. Такого, кажется. в американской истории еще не было...

 А.Б.

 



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