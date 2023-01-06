Машин будет мало, они будут плохими и дорогими

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за три квартала продажи новых и легких коммерческих автомобилей рухнули почти на 60 процентов. Прибавили лишь Lada (на 20 процентов) и популярные в России китайские бренды.

Качество снизилось, цены выросли в среднем на 20 процентов.

Из-за ухода иностранных производителей на рынке сформировался дефицит в миллион авто. Пока его не компенсируют альтернативными моделями, предпосылок для снижения цен не будет, скорее, наоборот.

Таким образом, опять все подорожает. "Европейцы" и "японцы" — из-за логистики и оплаты, а китайцы воспользуются ситуацией: сейчас их машины продаются на российском рынке успешнее, чем в самой КНР.

Агрессивная экспансия китайских производителей — самый заметный тренд 2022-го. Они заняли почти 30 процентов рынка, а в этом году перешагнут отметку 40 процентов.

В приоритете у россиян будет бюджетный сегмент отечественного автопрома, преимущественно Lada, и китайские легковые автомобили — Chery, Haval, Geely.

Подорожание может оказаться выше, и составить 10-15 процентов.

А.Б.