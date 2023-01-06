Хотел продать себя, попал на пропаганду

Мировой судья района Беговой в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей типа "мужчину" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В начале его привлекли к административной ответственности по статье КоАП "Занятие проституцией". Он признал вину, пояснив, что занимается оказанием интимных услуг примерно два года. За это суд назначил ему штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Вскоре суд рассмотрел новый протокол в отношении гражданина. Он был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети "Интернет".

Как следует из текста постановления, пропаганда заключалась в публикации анкеты на сайте соответствующего содержания. Среди прочего было отмечено, что своими действиями мужчина создавал привлекательный образ нетрадиционным отношениям путем размещения фотографий в женском образе. Гражданин признал и эту вину.

А мне вот интересен сам прецедент - реклама как состав правонарушения.

То есть этот проститут не стремился продвигать среди молодежи и людей старшего возраста нетрадиционные отношения как таковые - он стремился продать себя. Естественно, старался придать своему специфическому товару привлекательный образ, в чем преуспел. И попал под статью о пропаганде.

Интересно, а закон о рекламе это как-то предусматривает? Или можно как на сигаретах, на рекламе половых услуг писать: "Минюст предупреждает: пропаганда нетрадиционных отношений приведет к подобным отношениям с законом - вас отымеют на деньги!"

А.Б.