На Рождество запорожцы больше не пишут писем...

А вот и рождественский сочельник... Это, ночь перед Рождеством, если как у Гоголя.

А вспомнил "Ночь перед Рождеством" не случайно: кузнец Вакула получил царицыны черевички, а вот посольство запорожцев во главе с Сидором Белым и Антоном Головатым в Петербург не сложилось. Дело было в 1774-м, а в 1775-м Сечи не стало.

Мазепа сбежал со шведами еще после Полтавы. А Запорожская сечь была разорена в 1709 году войсками полковника Яковлева - оставшиеся запорожцы ушли под власть крымского хана и основали в низовьях Днепра новую Сечь – Олешковскую. Это рядом с нынешним Херсоном.

В 1734-м запорожцы вернулись под руку Анны Иоанновны. Но через 40 лет все равно Сечь ликвидировали - ненадежны, неуправляемы, в военном отношении бессмысленны.

А уж про нравы в Сечи... В 1738 году на Сечь приехал русский подполковник Глебов с женой и «некоторыми другими женщинами». Тогда запорожцы окружили жилище русского офицера и потребовали выдать им женщин, «дабы каждый имел в них участие»...

А.Б.