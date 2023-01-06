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Московский листок

На Рождество запорожцы больше не пишут писем...

Опубликовано 06.01.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
На Рождество запорожцы больше не пишут писем...

А вот и рождественский сочельник... Это, ночь перед Рождеством, если как у Гоголя.

А вспомнил "Ночь перед Рождеством" не случайно: кузнец Вакула получил царицыны черевички, а вот посольство запорожцев во главе с Сидором Белым и Антоном Головатым в Петербург не сложилось. Дело было в 1774-м, а в 1775-м Сечи не стало.

Мазепа сбежал со шведами еще после Полтавы. А Запорожская сечь была разорена в 1709 году войсками полковника Яковлева - оставшиеся запорожцы ушли под власть крымского хана и основали в низовьях Днепра новую Сечь – Олешковскую. Это рядом с нынешним Херсоном.

В 1734-м запорожцы вернулись под руку Анны Иоанновны. Но через 40 лет все равно Сечь ликвидировали - ненадежны, неуправляемы, в военном отношении бессмысленны.

А уж про нравы в Сечи... В 1738 году на Сечь приехал русский подполковник Глебов с женой и «некоторыми другими женщинами». Тогда запорожцы окружили жилище русского офицера и потребовали выдать им женщин, «дабы каждый имел в них участие»...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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999нет написал 06.01.2023 11:21
Ну и как твой поток дерьма в сторону Украины отбелит российских уродов?
Россияне так и остались оккупантами, захватчиками, врагами свободного мира.
Россияне твари, нЕлюди, жЫвотные. Российская армия завшивленный бомжатник - банда бандитов, воров, мородеров, убийц.
На территории Украины у российской твари только два пути - назад домой в Россию, или в могилу.
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