Американские авторы Конституции РФ

Уже много раз, а точнее, при любом удобном моменте упоминаю, что Конституцию РФ, образца 1993 года, писали в США, поскольку та «элитка» из числа русско-еврейской интеллигенции, которая пришла в СССР к власти в ходе «перестройки», на такой подвиг оказалась неспособна. Мне об этом рассказал тогдашний корреспондент «Дуэли» в США Валерий Герасимов, - по его словам, он лично говорил на эту тему с Чубайсом, который в конце 1993 года вёз текст Конституции РФ из США в Россию.

Помимо этого показания Герасимова доказывает американское происхождение и сам текст Конституции, который в основах конституционного строя описывает именно американское устройство государства.

А меня к этой работе подтолкнул момент, на который указал Я.Е. Джугашвили, однако начну об этом обстоятельстве издалёка.

На заре развития человечества примитивные люди оперировали значительно меньшим количеством слов для описания жизненных ситуаций, нежели уже более-менее культурные общества, и чем эти люди примитивнее, тем меньше им требуется слов. Вот, скажем, цвета. Когда-то в славянском языке было только два слова для описания цветов – для тёмных цветов («синий») и для светлых (не помню), а ещё до недавнего времени в Африке было племя, у которых в языке были слова только для описания трёх цветов – тёмного, светлого и ещё для красного. Но по мере развития интеллекта человечества этих слов оказалось мало и уже сегодня любой человек народов, у которых славянские языки являются разговорными, даже не связанный с отраслью, в которой цвета имеют значение, знает помимо цветов радуги и «салатовый», и «шоколадный», и «пурпурный» и т. д.

Или, скажем, для обширных водных пространств у славян было одно слово – «море», но по ходу подъёма культуры, произошла деталировка – собственно «море» и «озёра, пруды, болота, водохранилища».

Культура – способность использовать накопленные человечеством знания - требует точного описания обстоятельств, и это множит и множит слова деталей этих обстоятельств.

Скажем, Пушкин использовал в своей литературной деятельности 21 тысячу слов, а я, работая металлургом, в 70-х купил англо-русский металлургический словарь, в котором уже было 70 тысяч только профессиональных слов. Почему так много? Потому, что люди, занимающиеся делом, особенно сложным, имеют потребность описывать детали этого дела, причём так описывать, чтобы в мозгу слушающего это описание специалиста всплывали образы того, что описывается. А дураку зачем эти слова? Ему достаточно знать слово «железо», чтобы показать, что он тоже умный и специалист в металлургии.

И вот вопрос: когда в 90-х власть в информационном пространстве страны захватила тупая советская интеллигенция, то что должно было произойти с используемом в этом пространстве словами? Что произойдёт, если информационное пространство захватят тупые?

Первое – должно было резко упасть количество используемых слов. Ещё в конце 90-х исследователи подсчитали, что дикторы новостных программ российского ТВ для передачи сообщений используют всего 450 слов. Не 21 тысячу, как Пушкин, а всего 450.

Второе, подсознательно сознавая свою дебильную примитивность, интеллигенция стала менять русские слова на иностранные – типа во, какие мы умные! Причём, множество слов русского языка, описывающих подробности данного обстоятельства, заменялось одним иностранным.

Я, к примеру, пишу, что «осаждённый немцами Севастополь трудно было обеспечить боеприпасами и доставить туда подкрепление, поскольку завозить всё требовалось кораблями, находящимися под постоянной бомбёжкой с воздуха», а мой оппонент – историк-профессионал - об этом же пишет умно – «было невозможно организовать логистику».

Я работал на заводе, на котором сырьё и оборудование доставляли железнодорожный и автомобильный цеха, они же вывозили готовую продукцию, а оформляли детали отдел снабжения, отдел оборудования и отдел сбыта. А теперь, читая описание состояния экономики нынешними «интеллектуалами», я и слов таких не слышу – у них всё «логистика».

И какое «вумное» иностранное слово не возьми, оно резко возвращает к первобытному состоянию описание обстоятельств. Если, к примеру, по-русски можно «пребывать, расположиться, находиться, обосноваться» и т.д. в каком-то месте, то теперь в это месте «по-умному» будешь иметь «локацию». И вот даже читаю: «В самую длинную ночь года более 60 известных локаций мира выключили свет в знак солидарности с Украиной». Это чего было? Где свет отключили? Зато как умно звучит – не в «городах» и даже не в «населённых пунктах», а в локациях!

Примитивные люди, даже зная слова, не представляют тех подробностей, которые эти слова описывают, и посему, используя иностранные слова для показа своего ума, они показывают его отсутствие. Соответственно, по использованию этих иностранных слов становится понятна степень дебилизма тех организмов, которые добрались до власти в России.

Скажем, наверно еще от царей переводчики (тогда – толмачи) переводили с английского «roadmap» так, как это слово понимают англичане в нужном контексте, – как «план действий». Теперь это тупо переводится, как «дорожная карта». И если раньше были, скажем, «планы мирного урегулирования», то теперь повсеместно «дорожные карты мирного урегулирования». При чём тут дороги и карты? И как это должен воспринимать русский человек – как план автомобильных дорог к месту конфликта? А интеллигенции плевать, как там и кто будет воспринимать: не понимая сама, о чём это она болтает, ей надо показать собственную умность, тем более, что внимают ей в основном такие же тупые дебилы.

И вот эта особенность русско-еврейской интеллигенции СССР в ряде случаев даёт возможность понять, кто является её кукловодами – чьи слова она повторяет и чьи идеи внедряет в умы слушающих её дебилов. Вот пример.

В 1993 годах была создана партия «Демократический выбор России» вся сплошь укомплектованная «самой умной элитой» и «выдающимися экономистами», начиная от Гайдара и Чубайса, через Хакамаду и до Ясина. В 1998 году, когда эта партия уже стала «Союзом правых сил», возникла у этой партии проблема написать экономическую программу к очередным выборам. И эта «элита» её явила с названием «Антикризисная Программа Действий». Но как выяснилось, самим написать программу ума не хватило, и Гайдар с компанией заказали и купили эту программу в США, а выяснилось это так. Американцы поленились переводить на текст русский язык и прислали его на английском. И эти либеральные умельцы не заказали перевод у специалистов-переводчиков, а из потребностей конспирации сами этот английский текст перевели на русский и, в частности, получили: «...отчисления во внебюджетные фонды, до 35% при «плоской» шкале отчислений».

Уже тогда оставшиеся от СССР переводчики высмеяли этот перевод, поскольку «flat rate» это не «плоская шкала», а «единая ставка» – нельзя это выражение переводить дословно, как нельзя переводить дословно очень много выражений наших языков! Скажем, если перевести «очи чёрные» на английский дословно, как «black eyes», то это будут не глаза с тёмной роговицей, а «подбитый глаз».

Ну и обратили переводчики внимание дебилов на эту «flat rate», а толку? С чего бы это тупая русско-еврейская интеллигенция слушала умных людей? Она даже если слушает, ведь всё равно не поймёт, а американцы написали «flat rate». Значит «flat rate» и точка! По сей день у нас любой уважающий себя «экономист» ляпает эту «плоскую шкалу» и предлагает публике восхититься своим умом. Мало этого, эта плоская шкала уже в словари вошла: «Единая (плоская) шкала налогообложения означает налог, взимаемый по единой ставке при любом уровне дохода — единая ставка подоходного налога». А что русский человек должен представлять в уме, читая эту «плоскую шкалу», которая по-русски до этого была «единой ставкой»? Шкала – это числовой ряд, по которому определяют состояние изучаемой системы. Как этот числовой ряд представить плоским?

Но вот по таким «вумным словам» мы можем не только оценить дебильность интеллигента, но и понять, кто у него кукловод – чьи идеи этот дебил внедряет в жизнь – на каком языке к нему приходят указания.

Теперь о том, что заметил Яков Евгеньевич.

В русском языке иногда используется прилагательное «публичный», к примеру:

«ПУБЛИ́ЧНЫЙ, публичная, публичное (от лат. Publicus - Общественный) (книжн.).

1. Совершающийся в присутствии общества, публики, открытый, гласный. Публичное выступление. Публично (нареч.) сознаться в своих проступках. Публичная лекция. Публичный доклад.

2. Общественный, находящийся в распоряжении общества, устроенный для общества, не частный (устар.). Публичные здания. Публичный музей. Публичная библиотека. «За городом, задумчив, я брожу и на публичное кладби́ще захожу». А.С. Пушкин

Публичное право (научн.) – в буржуазной юриспруденции: всякое право (в противоп. частному), где одной из сторон является государство. Публичный дом – в капиталистическом обществе: заведение, содержимое хозяевами, где живут и принимают посетителей проститутки. Публичная женщина (эвф.) - проститутка. Публичные торги (офиц.) – продажа имущества с аукциона или отдача подряда с торгов».

Но никогда – ни сегодня, ни в старые времена, при всей универсальности этого слова - этим прилагательным не наделялось понятие «власть» и понятно почему – «публичная власть» будет уж сильно напоминать устоявшееся «публичный дом» или «публичная женщина», то есть русский человек назовёт власть публичной только с желанием её оскорбить.

И Яков Евгеньевич обратил внимание на распоряжения президента, которые по идее, должны были бы готовить люди, у которых родным языком является русский – для которых сочетание «публичная власть» было бы невозможно. К примеру, такое распоряжение.

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetImage?documentId=64554be9-d476-4fe6-adfb-97a65a5fec7a&pngIndex=1

Яков Евгеньевич недоумевает: «А в п.1 распоряжения режущая ухо своим английским происхождением фраза: «органы публичной власти» (public authority) По-русски должно быть «органы государственной власти», «органы народной власти». И ведь это не в первый раз в официальных документах РФ».

Но вся штука в том, что в данном случае Администрация Президента России формально права, поскольку это термин… Конституции РФ! Ведь для американцев в понятие «публичный» - «общественный» - не заложены основания для сарказма, посему для них это слово безусловный синоним слова «народный», и используя слово «публичный», у них и мысли нет связывать публичную власть с властью проституток.

А в тексте Конституции России понятие «власть» и производные этого понятия упоминаются 103 раза, и только в начале – в статье 3 Основ конституционного строя, - когда без слова народ («people») невозможно было обойтись, это понятие связано с понятием «народ»:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

Понятие «публика» в этом контексте никак неприменимо, кроме того, прямо сказано, что и местная власть – это народная власть. Тем не менее, хотя понятие «народ» или слова с этим корнем в Конституции встречаются 65 раз, но дальше в тексте ни разу, понятие «народ» с понятием власть не связываются. Во всех 8 случаях, когда по смыслу и по-русски должно быть «народная власть», в Конституции стоит «публичная власть» - «организация публичной власти», «система публичной власти», «особенности осуществления публичной власти», «органы публичной власти» и «основы публичного правопорядка».

Я уверен, если бы текст писал подлый юрист, старающийся вычеркнуть из Конституции понятие «народная власть», но юрист, русский по языку, то он бы употребил понятие «общественный» или «местный», но не саркастическое «публичный». Ну, уж сильно это не по-русски!

Нет, это тупой перевод английского текста интеллектуалом из русско-еврейских интеллигентов!

И вывод – да, приходится верить, что текст Конституции написан американцами и на английском, а в России он просто тупо переведён на русский язык.

Но на сегодня у настоящих граждан России никакого иного доступного оружия против фашистской власти нет, посему приходится пользоваться тем, что есть.