Генсека НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира.

Депутат парламента Норвегии подчеркнул важность того, что Столтенберг обеспечил поддержку Украины странами НАТО, депутат также назвал Столтенберга "важнейшим связующим звеном между странами - членами НАТО". Также он отметил, что Столтенберг способствовал тому, что Швеция и Финляндия станут членами альянса.

Выдвинуть кандидата на получение престижной премии могут парламентарии и министры всех стран, бывшие лауреаты премии, а также некоторые профессора университетов. Крайний срок подачи заявок - 31 января.

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Понятно, что выдвинул - это еще не значит, что он эту премию получит. Но факт знаковый.

Конечно, после того, как Нобелевскую премию мира вручили Обаме авансом, просто как подарок к избранию президентом, а тот вдобавок втянул США в самую долгую войну в их истории, премией можно стало награждать хоть домашних животных - уже все равно.

Но все же во многих языках эта престижная премия пишется с заглавной буквы, и награждение ей - событие мирового масштаба.

И вот представим - лауреатом премии мира станет генсек крупнейшего в истории военного блока, в настоящее время активно поддерживающий войну.

А почему нет? Война - это мир, а мир - это война... Вполне можно награждать за усилия по установлению мира на Украине.

А.Б.